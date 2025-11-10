Mùa mưa bão dễ ốm sốt, có nên "đánh cảm" bằng lăn trứng gà, dây bạc?

Giải thích về phương pháp này dưới góc độ Đông y, BSCKI Bùi Thị Yến Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, cho biết, “đánh cảm” bằng lòng trứng gà luộc và đồng xu/dây bạc là một trong những cách trị bệnh lưu truyền trong dân gian từ xa xưa, nằm trong nhóm “biếm pháp” gồm cạo gió, đánh cảm, chích lễ, giác hơi.

Theo Y học cổ truyền, tác dụng của việc “đánh cảm” là giúp thông kinh hoạt lạc, lưu thông khí huyết, giãn cơ thông lạc, điều hòa đường đi của kinh khí, nâng cao chính khí, tán đuổi tà khí, tán nhiệt...

Phương pháp này phù hợp với các trường hợp sốt nhẹ kèm nhức mỏi cơ, cứng cổ gáy, đau đầu do cảm phong, cảm hàn, cảm nhiệt hoặc sốt do say nắng.

Việc đánh cảm giúp cải thiện vi tuần hoàn, giãn mao mạch thông qua kích thích tại chỗ, nhưng không trực tiếp tiêu diệt tác nhân gây bệnh nhiễm khuẩn và cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều hòa nhiệt độ cơ thể. Do đó, theo bác sĩ Nhi, khi sốt cao, người bệnh không nên điều trị bằng phương pháp này.

Không phải ai cũng hợp với phương pháp đánh cảm bằng trứng gà và dây bạc (Ảnh minh họa: Unsplash).

Ngoài ra, trên cơ địa người lớn thể trạng yếu, cơ địa dễ chảy máu, da bị tổn thương (có vết lở loét, đang có ban xuất huyết) hay có các bệnh lý tim mạch, đánh cảm bằng trứng gà và đồng xu/dây bạc cũng có thể gây ra các phản ứng bất lợi.

Ở trẻ em có làn da mỏng manh, tạng phủ còn non nớt, bệnh diễn tiến nhanh, phương pháp này cũng không nên áp dụng để giảm sốt, giải cảm cho trẻ.

"Việc đánh cảm ở trẻ có thể gây ra các tổn thương trên biểu bì da, tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc khiến trẻ sốt cao hơn. Việc này cũng đồng thời làm chậm trễ điều trị trong các trường hợp sốt cao do nhiễm khuẩn hoặc các bệnh lý sốt liên quan đến bệnh tự miễn, ung thư, bệnh lý huyết học", bác sĩ Nhi khuyến cáo.

Chia sẻ thêm, bác sĩ phân tích sốt là triệu chứng thường gặp ở trẻ em, do hệ miễn dịch và điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện. Đây là phản ứng cơ thể kích hoạt miễn dịch, ức chế vi sinh vật. Hầu hết trường hợp do virus, nhẹ và tự khỏi nhưng cần theo dõi để tránh biến chứng đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Nhi, sốt ở trẻ chia thành cấp tính (dưới 14 ngày), kéo dài (trên 14 ngày) hoặc theo chu kỳ. Nguyên nhân chính gồm hai nhóm: nhiễm trùng và không nhiễm trùng.

Sốt do nhiễm trùng chiếm đa số trường hợp sốt ở trẻ em, gây ra bởi virus như rhinovirus, coronavirus, adenovirus gây cảm lạnh; herpesvirus, rotavirus dẫn đến sởi, quai bị, tay chân miệng, virus sốt xuất huyết Dengue. Sốt cũng có thể là biểu hiện của cơ thể nhiễm trùng hô hấp, đường tiêu hóa, viêm não, màng não, khớp.

Trong khi đó, sốt do không nhiễm trùng lại ít gặp hơn, với các nguyên nhân bao gồm mất nước, say nắng, bệnh Kawasaki, nổi mề đay, dị ứng thuốc/thực phẩm, sốt do giảm bạch cầu trung tính. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng gây sốt là mọc răng, sốt sau tiêm chủng, ung thư lympho.

Sốt là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau, vì vậy cha mẹ cần theo dõi chặt chẽ tình trạng sốt của trẻ, quan sát các dấu hiệu cảnh báo bất thường và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định được đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ.