Món nhúng lẩu quen thuộc là "siêu thực phẩm" tốt cho cơ thể

Nấm kim châm là một món ăn ưa thích của nhiều người Việt. Đặc biệt, loại nấm này là thức đồ nhúng lẩu "khó có thể thiếu". Không chỉ ngon miệng, các nghiên cứu đã chỉ ra hàng loạt giá trị sức khỏe của nấm kim châm.

Tăng cường hệ miễn dịch

Việc sử dụng nấm kim châm có thể giúp cải thiện hệ miễn dịch ở người già (Ảnh: Getty).

Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng của nấm kim châm là khả năng thúc đẩy hệ miễn dịch.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nấm kim châm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như beta-glucan, một loại polysaccharide có khả năng kích thích sản xuất các tế bào miễn dịch như tế bào bạch cầu và tế bào lymphocytes T. Chúng giúp củng cố hệ miễn dịch và tăng cường khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí "Journal of the American College of Nutrition" đã chứng minh rằng việc sử dụng nấm kim châm có thể giúp cải thiện hệ miễn dịch ở người già, bảo vệ họ khỏi các bệnh liên quan đến suy yếu hệ miễn dịch.

Kháng viêm

Nấm kim châm cũng chứa nhiều chất chống viêm và kháng vi khuẩn, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lâm sàng liên quan đến viêm nhiễm như bệnh tim mạch và tiểu đường.

Các hợp chất chống viêm trong nấm kim châm có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và dẫn đến sự cải thiện đáng kể trong sức khỏe tổng thể.

Một nghiên cứu công bố trong "Molecular Nutrition & Food Research" đã chỉ ra rằng chất triterpenoids có mặt trong nấm kim châm có khả năng chống viêm mạnh mẽ, làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể và giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên.

Hỗ trợ sức khỏe của não

Một nghiên cứu quốc tế đã phát hiện rằng, nấm kim châm có thể cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ ở người trung niên và người già (Ảnh: Getty).

Có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, nấm kim châm cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe não và hỗ trợ trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi già như mất trí nhớ và bệnh alzheimer.

Các chất chống oxy hóa trong nấm kim châm có khả năng bảo vệ các tế bào não khỏi sự hủy hoại từ các gốc tự do, đồng thời cải thiện sự lưu thông máu đến não.

Một nghiên cứu quốc tế đã phát hiện rằng, nấm kim châm có thể cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ ở người trung niên và người già, đồng thời bảo vệ não khỏi sự suy giảm tự nhiên do tuổi tác.

Kiểm soát đường huyết

Nấm kim châm có khả năng kiểm soát cân nặng và hỗ trợ trong việc điều trị bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu đăng tải trên "Journal of Medicinal Food" đã thấy rằng chất chống oxy hóa và chất xơ trong nấm kim châm có thể giảm mức đường huyết sau bữa ăn và cải thiện hiệu quả quản lý đường huyết ở người bị tiểu đường type 2.

Điều này làm giảm nguy cơ bệnh nhân tiểu đường gặp các biến chứng do đường huyết không ổn định và có thể giúp họ duy trì cân nặng ổn định, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nấm kim châm chứa các enzyme giúp tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả hơn. Các enzyme này có thể cải thiện sự hấp thụ dưỡng chất từ thức ăn và giảm tình trạng khó tiêu, đặc biệt là sau bữa ăn no.

Hỗ trợ phòng chống ung thư

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nấm kim châm có khả năng chống lại sự phát triển của tế bào ung thư và có thể giúp ngăn chặn sự lan truyền của ung thư.

Tuy cần thêm nghiên cứu để xác minh những phát hiện này, nhưng tiềm năng chống ung thư của nấm kim châm là điều đáng để quan tâm.