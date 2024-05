Mỗi ngày, 50-60 bệnh nhân đột quỵ nhập viện điều trị

Chiều 6/5, tại sự kiện khánh thành công trình cải tạo Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đột quỵ ngày càng có xu hướng gia tăng, cả ở người trẻ tuổi.

Hàng năm, Trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho hàng nghìn người bệnh đột quỵ của miền Bắc. Cao điểm, có những ngày, đơn vị tiếp nhận gần 60 người bệnh, trong đó rất nhiều người trẻ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ (bên phải), PGS.TS Mai Duy Tôn cùng nhà tài trợ thăm bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: M.T).

Không chỉ tiếp nhận điều trị bệnh nhân đột quỵ là người Việt, Trung tâm còn tiếp nhận nhiều bệnh nhân người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... đang làm việc tại Việt Nam.

Công trình được đưa vào sử dụng, mang lại chất lượng điều trị, phục vụ tốt hơn cho người bệnh (Ảnh: M.T).

Theo PGS Đào Xuân Cơ, Trung tâm đã triển khai và thúc đẩy mạnh mẽ cấp cứu đột quỵ cấp, phối hợp với các viện/trung tâm/khoa phòng trong Bệnh viện để phát triển nhiều kỹ thuật cao về can thiệp đột quỵ hiện nay đã trở thành thường quy.

Các kỹ thuật được thực hiện thường quy như: tiêu huyết khối, lấy huyết khối cơ học, mở sọ giảm áp cho người bệnh đột quỵ thiếu máu não, các phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, các kỹ thuật hồi sức sọ não chuyên sâu như dẫn lưu não thất, theo dõi áp lực nội sọ, đo oxy não...

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, rất nhiều bệnh nhân đột quỵ đạt kết quả điều trị tốt, quay trở lại làm việc như bình thường.

Việc đưa vào sử dụng công trình cải tạo Trung tâm đột quỵ, không chỉ có thêm giường bệnh, mà Trung tâm còn có phòng can thiệp khoan sọ, giúp những bệnh nhân bị tràn máu não được can thiệp khoan sọ, dẫn lưu máu thất ra ngoài trước khi tiến hành các phương pháp can thiệp khác.

"Đặc biệt, có những phương pháp mới, cho phép mở rộng điều trị với bệnh nhân đột quỵ trong 24 giờ đầu", PGS Tôn thông tin.

PGS Tôn cho biết, đột quỵ thường xảy ra ở người cao tuổi, người có bệnh nền huyết áp, mỡ máu, tiểu đường...

Với những yếu tố huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, béo phì, thói quen hút thuốc... đột quỵ cũng có nguy cơ xảy ra ở người trẻ.

Vì thế, PGS Tôn đưa ra 3 khuyến cáo tầm soát, phòng ngừa đột quỵ ở cả người trẻ và các nhóm đối tượng khác như sau:

- Mỗi người nên thường xuyên tập luyện, vận động, kiểm soát cân nặng, từ bỏ thói quen hút thuốc, ăn uống không lành mạnh.

- Tầm soát các yếu tố nguy cơ của đột quỵ: tim mạch, huyết áp, mỡ máu, tiểu đường….

- Khi có một trong các biểu hiện của đột quỵ (giảm thị lực, yếu tay chân, nói ngọng/nói khó, đau đầu, chóng mặt…. ) cần đưa người bệnh đến ngay các đơn vị điều trị đột quỵ để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Công trình cải tạo Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai được khởi công ngày 21/9/2023. Công trình được xây mới mở rộng 3 tầng, với tổng diện tích sàn là 279m2, trên tổng diện tích đất xây dựng là 206m2.