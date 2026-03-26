Sáng 26/3, Bệnh viện Nhi Hà Nội tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều trị khe hở môi - vòm miệng và Hội nghị quốc tế với chủ đề “Điều trị toàn diện cho trẻ khe hở môi - vòm miệng”.

Phát biểu tại buổi lễ, BS Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhi khoa Thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc đưa Trung tâm vào hoạt động không chỉ là sự kiện mang tính chuyên môn mà còn là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển y tế chuyên sâu của bệnh viện.

BS Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

“Việc chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm điều trị khe hở môi - vòm miệng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Đây không chỉ là việc khai trương một đơn vị mới, mà là lời khẳng định về tầm nhìn phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao mà chúng tôi đang quyết tâm thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Chương trình 06 của Thành ủy về phát triển hệ thống y tế chất lượng cao.

Trong định hướng phát triển y tế chuyên sâu của Thủ đô, Trung tâm điều trị khe hở môi – vòm miệng, Bệnh viện Nhi Hà Nội được kỳ vọng trở thành đơn vị tiên phong, cung cấp dịch vụ điều trị toàn diện, đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại địa phương", BS Hùng nói.

Theo lãnh đạo bệnh viện, mỗi năm Việt Nam ước tính có khoảng 2.000 trẻ em sinh ra với dị tật khe hở môi - vòm miệng. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng ăn uống, phát âm và tâm lý của trẻ.

Mỗi năm Việt Nam có thêm 2.000 trẻ dị tật khe hở môi - vòm miệng (Ảnh: Minh Nhật).

“Các em không chỉ cần một ca phẫu thuật, mà cần một hành trình chăm sóc đặc biệt để có thể mỉm cười và giao tiếp bình thường”, BS Hùng nói.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm Mặt, điểm nổi bật của Trung tâm điều trị khe hở môi – vòm miệng là mô hình điều trị đồng bộ, liên chuyên khoa.

Tại đây, bệnh nhi sẽ được theo dõi và điều trị xuyên suốt từ khi sinh ra đến khi trưởng thành với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên ngành như phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình, ngữ âm, thính học, nha khoa và tâm lý.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là mô hình điều trị hiện đại, giúp đảm bảo tính liên tục, toàn diện và hướng tới hiệu quả lâu dài, không chỉ phục hồi chức năng mà còn hỗ trợ hòa nhập xã hội cho trẻ.

Sự ra đời của Trung tâm mới chỉ là bước khởi đầu trong lộ trình phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu, hướng tới tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong điều trị nhi khoa.

Việc chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm điều trị khe hở môi - vòm miệng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhi Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư về nguồn lực, trang thiết bị cũng như cơ chế chính sách để Trung tâm sớm trở thành đơn vị kiểu mẫu, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế Thủ đô.

TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, việc điều trị không chỉ dừng lại ở can thiệp y khoa, mà còn giúp các em phục hồi chức năng, cải thiện thẩm mỹ, từ đó có cơ hội phát triển, tự tin hòa nhập cộng đồng. Có thể nói, mỗi ca điều trị thành công là trao cho các em một cuộc đời mới.

Cùng với lễ khai trương, Hội nghị quốc tế “Điều trị toàn diện cho trẻ khe hở môi vòm miệng” được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị là diễn đàn quan trọng để đội ngũ y bác sĩ trong nước tiếp cận các kinh nghiệm thực hành tiên tiến, cập nhật xu hướng điều trị mới, đồng thời trao đổi học thuật đa chiều nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhi.