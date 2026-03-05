MEDLATEC kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ngoài cùng bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hệ thống Y tế MEDLATEC (Ảnh: BTC).

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng ghi nhận hành trình ba thập kỷ phát triển của một hệ thống y tế tư nhân tiêu biểu trong lĩnh vực xét nghiệm và khám chữa bệnh đa chuyên khoa tại Việt Nam.

Ghi nhận đóng góp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tại buổi lễ, Hệ thống Y tế MEDLATEC vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của hệ thống cũng được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam.

Trước đó, MEDLATEC đã được trao tặng nhiều danh hiệu quan trọng như Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế và danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024.

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chúc mừng những thành tựu mà Hệ thống Y tế MEDLATEC đạt được trong suốt 30 năm qua.

Theo Thứ trưởng, từ một phòng xét nghiệm nhỏ với nhiều khó khăn ban đầu, MEDLATEC đã kiên định phát triển dựa trên nền tảng chuyên môn vững chắc, công nghệ hiện đại và đạo đức nghề nghiệp.

Ông đánh giá cao việc MEDLATEC sớm tiên phong triển khai dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, coi đây không chỉ là đổi mới về mô hình dịch vụ mà còn thể hiện tư duy nhân văn trong chăm sóc sức khỏe, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

“Sau ba thập kỷ phát triển, MEDLATEC đã trở thành hệ thống y tế tư nhân có quy mô trên phạm vi toàn quốc, phục vụ hàng triệu lượt người dân mỗi năm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số. Những đóng góp này không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công lập và thúc đẩy sự phát triển của y tế tư nhân tại Việt Nam”, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị MEDLATEC tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh trách nhiệm xã hội và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế cũng cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tư nhân phát triển đúng định hướng, lành mạnh, hiệu quả và bền vững, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Mạng lưới y tế rộng khắp sau 30 năm phát triển

TS Nguyễn Trí Anh, Tổng Giám đốc MEDLATEC Group phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Khởi đầu từ Phòng Xét nghiệm lâm sàng tổng hợp thành lập năm 1996 tại Hà Nội, sau 30 năm phát triển, MEDLATEC đã xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp với 2 bệnh viện, 41 phòng khám tại Việt Nam, 1 phòng khám tại Campuchia và hơn 100 văn phòng lấy mẫu xét nghiệm trên toàn quốc.

Mỗi năm, hệ thống phục vụ khoảng 5 triệu người dân, đồng thời là đối tác chuyên môn của hơn 17.000 bác sĩ, bệnh viện và phòng khám trên cả nước. MEDLATEC cũng thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 3.500 cơ quan, doanh nghiệp, tương đương hơn 1 triệu lượt người lao động mỗi năm.

Để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, MEDLATEC phát triển năng lực chuyên môn dựa trên bốn trụ cột kỹ thuật gồm Trung tâm Xét nghiệm, Trung tâm Giải phẫu bệnh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Trung tâm Tiêu hóa.

Trong đó, Trung tâm Xét nghiệm sở hữu hơn 500 hệ thống máy móc hiện đại từ Mỹ, Đức, Nhật Bản; áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 và CAP, thực hiện khoảng 15 triệu mẫu xét nghiệm mỗi năm với hơn 2.000 danh mục xét nghiệm.

Song song với đầu tư chuyên môn, MEDLATEC cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, triển khai các nền tảng quản trị như SAP, ERP, HIS, LIS, PACS và vận hành bệnh án điện tử theo quy định của Bộ Y tế. Ứng dụng My MEDLATEC được phát triển nhằm giúp người dân theo dõi kết quả xét nghiệm, lịch sử khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe cá nhân ngay trên thiết bị di động.

Theo TS Nguyễn Trí Anh, Tổng Giám đốc MEDLATEC Group, thành quả sau 30 năm phát triển là kết tinh từ sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, sự tin tưởng của người dân và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên.

Trong giai đoạn tới, MEDLATEC đặt mục tiêu tiếp tục phát triển hệ sinh thái y tế hiện đại, mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, đồng thời ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản trị và chẩn đoán.

“Để có sự phát triển bền vững trong chặng đường tiếp theo, tập đoàn cam kết bảo đảm hài hòa 5 lợi ích: Quốc gia, Cộng đồng, Đối tác, Người lao động và Tập đoàn; đồng thời lấy đội ngũ nhân sự làm trung tâm với 4 phẩm chất “Đức – Năng – Hăng – Chuẩn” làm chuẩn mực hành động, lấy chất lượng chuyên môn và y đức làm nền tảng”, TS Nguyễn Trí Anh phát biểu.