MEDLATEC hành trình 30 năm: Từ khởi đầu không kim chỉ nam đến sứ mệnh được xã hội trao gửi

Đó là làm thế nào để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, thuận tiện và nhân văn.

Sau 3 thập kỷ, hành trình về sự phát triển của MEDLATEC được tái hiện chân thực qua lời chia sẻ của Giáo sư, Anh hùng Lao động (GS.AHLĐ) Nguyễn Anh Trí - Người sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo MEDLATEC Group, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, người đặt nền móng, người giữ lửa cho MEDLATEC.

“Cách đây tròn 30 năm, lúc mới sáng lập, chúng tôi chưa có kim chỉ nam”, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí chia sẻ về buổi đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho Hệ thống Y tế MEDLATEC.

Thời điểm đó, sau hoàn thành học tập tại Nhật Bản, TS. Nguyễn Anh Trí trở về Việt Nam với cuộc sống chưa phải là giàu có nhưng cũng đã khá hơn, trong khi nhiều đồng nghiệp vẫn còn khó khăn. Với sự đồng cảm và mục tiêu giúp anh em có thêm thu nhập, ông đã nhận lời mời bắt tay xây dựng Phòng Xét nghiệm lâm sàng tổng hợp tại Công ty MEDTECH - sau này là Bệnh viện Đa khoa Tràng An, đó là ngày 6/3/1996.

Sau đó không lâu, ông cùng cộng sự nhận thấy có thể làm độc lập và phục vụ xã hội theo một cách khác tốt hơn.

Năm 2001, MEDLATEC chính thức hoạt động độc lập khỏi MEDTECH. Từ đây, kim chỉ nam được định hình rõ nét - xây dựng cơ sở y tế để phục vụ người dân tốt nhất có thể - tâm nguyện của người thầy thuốc, vừa là khát vọng đóng góp trong bối cảnh đất nước chuyển mình.

Tinh thần ấy đến nay vẫn không thay đổi: “Chủ lực là lấy mẫu tại nhà, nòng cốt là xét nghiệm, cộng thêm các dịch vụ y tế khác mà tốt cho dân thì làm, tất cả để phục vụ người dân”, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Với những tiện ích đem lại, hàng triệu người dân trên cả nước biết đến thương hiệu MEDLATEC qua dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ý tưởng cho mô hình dịch vụ tại nhà này lại được ươm mầm từ khi TS. Nguyễn Anh Trí học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản.

Trong khóa học về công nghệ y tế (Clinical Medical Technology) tại một trung tâm xét nghiệm hàng đầu thế giới ở Nhật Bản, ông cho biết đặc biệt ấn tượng với mô hình khai thác bệnh phẩm tại nhà. Từ đó, ông muốn đưa công nghệ khai thác bệnh phẩm tại nhà về áp dụng ở Việt Nam để cho bệnh nhân đỡ khổ.

Nung nấu hiện thực hóa ý tưởng này tại Việt Nam, ông chấp nhận đương đầu với không ít khó khăn, thử thách, bởi hiểu rõ tính ưu việt của dịch vụ lấy bệnh phẩm tận nơi, phục vụ người dân nhanh chóng và thuận tiện.

Tuy nhiên, đề xuất triển khai dịch vụ này không nhận được sự đồng thuận của nhà đầu tư, MEDLATEC đã chọn con đường riêng. Năm 2002, Công ty Công nghệ và Xét nghiệm Y học (MEDLATEC) được thành lập, có trụ sở tại 38 phố Châu Long (Hà Nội) và có định hướng mới được thực hiện mạnh mẽ dịch vụ.

“Vạn sự khởi đầu nan”, những năm đầu khó khăn chồng chất. Người dân khi ấy chỉ quen đến viện khi ốm, chờ khám, chờ kết quả; thương hiệu MEDLATEC còn non trẻ, nguồn nhân lực hạn chế. Trong nội bộ từng tổ chức nhiều cuộc họp thâu đêm để tranh luận: Phát triển phòng khám đa khoa cho an toàn, hay kiên định một hướng đi chưa từng xuất hiện ở Việt Nam - lấy bệnh phẩm tại nhà là chủ lực?

Trước sự xung đột về định hướng phát triển, có không ít người hoài nghi, thậm chí nản chí rời bỏ, chỉ còn một bộ nhỏ ở lại.

Thực tế tại Nhật đã minh chứng dịch vụ này vận hành hiệu quả, khoa học và thuận tiện. “Khó khăn đến mấy cũng phải làm, vì dịch vụ này rất cần thiết cho người dân. Tôi chưa bao giờ nản chí. Tôi tin chắc rằng đây mới là y tế của tương lai, phục vụ tốt nhất có thể cho người dân”, TS. Nguyễn Anh Trí quyết tâm.

Sự kiên định, táo bạo từng được xem là “ngược dòng” ấy đã trở thành dấu ấn riêng của MEDLATEC: Dám đi con đường khó, đặt lợi ích cộng đồng làm trung tâm và đến nay làm thay đổi thói quen tiếp cận dịch vụ y tế của người Việt.

Trong hành trình phát triển, MEDLATEC khắc ghi nhiều cột mốc quan trọng như: Mở rộng chi nhánh đầu tiên tại TPHCM (năm 2008), ra mắt Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC (năm 2012), phát triển mô hình bệnh viện - phòng khám - phòng xét nghiệm đồng bộ trên toàn quốc và mở rộng quốc tế tại Campuchia (giai đoạn 2016-2022).

Suốt chặng đường không ngừng phát triển, dù có lúc thăng, lúc trầm, nhưng mục tiêu lớn nhất cũng là tâm nguyện của ông - xây dựng những cơ sở y tế tốt để phục vụ người dân, nhất là về xét nghiệm chưa bao giờ thay đổi.

Gây ấn tượng là hình ảnh gần 700 nhân viên đến từng nhà dân để lấy bệnh phẩm mỗi ngày. “Ai làm trong bệnh viện mới thấy việc đó khó đến thế nào, chỉ cần chuyển mẫu từ khoa này sang khoa khác, hay trả kết quả xét nghiệm, nhất là từ thời chưa có mạng internet có thể phát sinh bao nhiêu tranh cãi. Ở đây, dù xa xôi thế nào, nhân viên vẫn đến tận nơi lấy mẫu, trả kết quả tận nhà khắp các tỉnh thành, ngõ xóm. Tôi thật sự tự hào vì dịch vụ này có ở Việt Nam”, ông bày tỏ.

Với công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tổ chức vận hành... cùng không khí làm việc khẩn trương, bài bản, Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC hiện không thua kém các trung tâm xét nghiệm hàng đầu tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) vững vàng chuyên môn, thành thạo tay nghề trong môi trường làm việc giàu yêu thương, gắn kết chính là sức mạnh nội sinh, quyết định sự phát triển bền vững và khác biệt của Hệ thống Y tế MEDLATEC.

Tháng 10/2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi MEDLATEC trở thành đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bởi quỹ ARES, mở ra cơ hội, bước ngoặt mới cùng nhiều trách nhiệm hơn.

Về cơ hội, tập đoàn có điều kiện xây dựng một cơ sở y tế quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. “Chúng tôi quyết tâm xây dựng bệnh viện đúng với tầm vóc và tên gọi của nó - một bệnh viện hiện đại, quy củ, xứng đáng là trung tâm điều hành trong giai đoạn mới”, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Từ hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và từng CBNV thấu hiểu cơ hội lớn luôn song hành cùng thử thách và muốn thành công phải đồng lòng, gắng sức bội phần. Sau nhiều năm mở rộng với các cơ sở phân tán, việc hình thành một đại bản doanh hiện đại vừa thỏa mong ước lâu nay, vừa đặt ra yêu cầu cao về tổ chức vận hành, chất lượng chuyên môn và xây dựng niềm tin xã hội. Từ khâu tiếp nhận, cải tạo, triển khai khoa phòng đến đưa bệnh viện vào hoạt động ổn định, thu hút người bệnh và khẳng định uy tín sẽ là hành trình nhiều thách thức, đòi hỏi nỗ lực bền bỉ của toàn hệ thống.

Song song với mở rộng quy mô, Hệ thống Y tế MEDLATEC kiên định chiến lược chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế một cách xuyên suốt, liên tục như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, ISO 15189:2022, CAP. “Chuẩn” không chỉ là quy trình kỹ thuật mà còn về đạo đức, năng lực và tinh thần làm việc.

Mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền lợi người bệnh - an tâm thụ hưởng dịch vụ chuẩn mực chuyên môn, không cắt giảm quy trình, không rút gọn thao tác vì lợi nhuận. Đồng thời giúp hệ thống vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Lòng tin của người dân là phần thưởng lớn lao nhất với doanh nghiệp và cả những người làm nghề y. Niềm tin ấy được thể hiện qua sự ghi nhận của người dân đối với các dịch vụ khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ, lấy mẫu xét nghiệm tận nơi… Những lời khen ngợi, sự quay trở lại và giới thiệu của khách hàng là giá trị bền vững nhất mà chuẩn hóa chất lượng mang lại.

Cùng với đó, đơn vị còn là một trong những cơ sở y tế đi đầu chuyển đổi số với hệ sinh thái các phần mềm như quản lý bệnh viện (HIS), xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (RIS), bệnh án điện tử (EMR) và các ứng dụng dành cho khách hàng, bác sĩ (app My MEDLATEC, Dr.MEDLATEC)...

Việc đón đầu làn sóng công nghệ giúp MEDLATEC mở rộng toàn quốc nhưng vẫn duy trì chất lượng đồng đều, nâng cao trải nghiệm người bệnh và tạo lợi thế cạnh tranh bằng chính cải tiến công nghệ.

Trong bối cảnh kiến thức y khoa thế giới phát triển với tốc độ bứt tốc về công nghệ, kỹ thuật, nếu không cập nhật thường xuyên sẽ tụt hậu. Do đó, Hệ thống Y tế MEDLATEC lấy nâng cao chất lượng chuyên môn làm trọng tâm và xây dựng nền tảng phát triển bền vững bằng chiến lược đầu tư bài bản cho đào tạo, cập nhật tri thức liên tục.

Trong đó, đặc biệt ưu tiên hai mảng mũi nhọn, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Nhận thấy vai trò ngày càng lớn của đơn vị trong hoạt động đào tạo, Bộ Y tế công nhận MEDLATEC là cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ CME (đào tạo y khoa liên tục) cho đội ngũ bác sĩ.

Là một nhà khoa học, đồng thời từng nhiều năm giảng dạy và đào tạo, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí tâm niệm: “Kiến thức phải được truyền đạt, chia sẻ. Đó là trách nhiệm của người làm khoa học”.

Mỗi năm, MEDLATEC tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo khoa học và lớp tập huấn trên toàn quốc, cấp gần 5.000 chứng chỉ CME cho bác sĩ. Riêng kế hoạch năm 2026, đơn vị dự kiến tổ chức gần 200 lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn. Tập đoàn dành ngân sách 3-10 tỷ đồng/năm cho công tác đào tạo và được xác định là khoản đầu tư cho tương lai. Cuốn Cẩm nang xét nghiệm tái bản 18 lần là minh chứng cho hàm lượng tri thức và uy tín chuyên môn của hệ thống.

Song song với đào tạo bên ngoài, MEDLATEC duy trì nghiêm túc hoạt động giao ban sáng và sinh hoạt chuyên môn chiều thứ năm như những “đặc sản” riêng có. Các ca bệnh được lựa chọn kỹ lưỡng để thảo luận với sự tham gia của chuyên gia giàu kinh nghiệm, tạo môi trường đào tạo qua thực tiễn chất lượng cao. Đặc biệt, những ca bệnh khó được lựa chọn, chuẩn bị kỹ lưỡng trong sinh hoạt chuyên môn đã trở thành hình thức đào tạo qua thực tiễn hiệu quả.

Dù vận hành theo mô hình đa khoa, nhiều điểm cầu và chịu áp lực của bệnh viện tư nhân, nhưng hoạt động này vẫn được duy trì bằng quyết tâm cao và tổ chức khoa học. Hiệu quả thiết thực không nằm chỉ ở con số lớp học, mà ở dư âm sau mỗi chương trình: Kiến thức được lan tỏa, đồng nghiệp thêm tin tưởng và người bệnh được phục vụ tốt hơn. Tất cả các hoạt động đào tạo đã tạo nền tảng cốt lõi cho hành trình phát triển bền vững suốt 30 năm qua.

Từ câu chuyện phát triển, vấn đề cốt lõi được đặt ra: Làm thế nào để MEDLATEC giữ vững được niềm tin của người dân?

Theo nhà sáng lập - GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí, trước hết đơn vị phải làm thật tốt chuyên môn như không ngừng nâng cao tay nghề, cải tiến công nghệ, thực hiện chuyển đổi số nghiêm túc và liên tục.

Tiếp đến là hài hòa 5 lợi ích, gồm: đất nước - cộng đồng - đối tác (trong đó có bệnh nhân) - doanh nghiệp và CBNV. Khi lợi ích được đảm bảo hài hòa thì sự phát triển mới bền vững.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ CBNV hội tụ đủ 4 phẩm chất, gồm đức - năng - hăng - chuẩn và đạo đức được đặt lên trên hết. Năng là sự năng nổ nhiệt tình, năng lực, kiến thức, hăng hái và sự nhiệt huyết. Chuẩn là tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật, chuẩn mực các quy trình.

Đây là những yếu tố nền tảng để suốt chặng đường 30 năm qua, MEDLATEC tạo ra môi trường làm việc nghiêm túc, văn hóa, giúp người lao động cống hiến và gắn bó lâu dài.

Sau 30 năm, Hệ thống Y tế MEDLATEC định hình mô hình phát triển dựa trên sự kết hợp linh hoạt giữa con người, chuyên môn, công nghệ và triết lý phục vụ người bệnh. Tùy từng giai đoạn, hệ thống ưu tiên nguồn lực khác nhau, song nhất quán mục tiêu nâng cao chất lượng và phát triển bền vững.

Hiện MEDLATEC vận hành theo mô hình đa ngành hẹp với hai trụ cột: Y tế và văn hóa. Trong đó, y tế là lĩnh vực cốt lõi với định hướng xuyên suốt: Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh giữ vai trò nòng cốt, dịch vụ lấy mẫu tại nhà là chủ lực. Các chuyên khoa như Sản phụ khoa, Răng Hàm Mặt, Nhi khoa, Ung bướu… được đầu tư đồng bộ theo nhu cầu xã hội.

Song hành cùng hệ thống khám chữa bệnh, MEDLATEC xây dựng chuỗi cung ứng nội bộ, bao gồm hệ thống dược phục vụ chủ yếu cho chính hệ thống và đơn vị cung cấp sinh phẩm, hóa chất, máy móc thiết bị nhằm chủ động nguồn lực, bảo đảm chất lượng.

Ở lĩnh vực văn hóa, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) được xem là tâm huyết lâu dài, góp phần gìn giữ và tôn vinh tri thức Việt.

Nền tảng phát triển bền vững của MEDLATEC nằm ở ba yếu tố: Đội ngũ nhân sự có phẩm chất và tính chuyên nghiệp cao; định hướng chuyên môn đúng đắn, lấy chất lượng làm trọng tâm; và chuyển đổi số được triển khai toàn diện.

“Tôi hài lòng về MEDLATEC - đứa con đẻ của tôi”, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí vui mừng bày tỏ.

Hành trình 30 năm qua, MEDLATEC đã không ngừng lớn mạnh, phù hợp xu thế phát triển của đất nước, không ngừng đổi mới và dựa trên sự đoàn kết, thống nhất cao. Mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất vẫn đang được tiếp nối, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn CBNV và mang dịch vụ y tế chất lượng đến hàng triệu người dân.

Từ mục tiêu kiếm thêm thu nhập, tập thể nhỏ bé ấy bắt đầu chuyển hóa thành một tập thể làm nghề với sứ mệnh cao cả - phụng sự người dân. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, việc tham gia sâu rộng của MEDLATEC vào công tác xét nghiệm, truy vết dịch bệnh trong cộng đồng, xã hội đánh dấu sự ghi nhận và niềm tin của người dân, xã hội gửi trao.

Mỗi năm, bình quân MEDLATEC đã phục vụ 5 triệu lượt người dân đến khám chữa bệnh và sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi. Đây chính là con số minh chứng rõ rệt nhất.

Một hệ thống y tế phát triển bền vững phải gắn với trách nhiệm xã hội. Y tế không thể tách rời cộng đồng; càng lớn mạnh, trách nhiệm đóng góp càng cao. Chính sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và thực hiện nghĩa vụ xã hội đã tạo nên hình ảnh một MEDLATEC hùng mạnh về chuyên môn và giàu tính nhân văn vì cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ và hiệu quả trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, những năm qua, đơn vị được nhận các danh hiệu thi đua: Cờ Thi đua của Chính phủ, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024, Bằng khen của Bộ Y tế, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen Chính phủ.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, MEDLATEC đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng là niềm tự hào, đồng thời là động lực cho tập thể CBNV tập đoàn tiếp tục nỗ lực để mang giá trị cốt lõi phụng sự cộng đồng.

30 năm là một dấu mốc, nhưng không phải điểm dừng. Đó là nền tảng để MEDLATEC tiếp tục vươn xa, tiếp tục hoàn thiện mình và tiếp tục theo đuổi sứ mệnh phụng sự cộng đồng.

“Với các nghị quyết mới của Bộ Chính trị dẫn đường chỉ lối, cùng kinh nghiệm, định hướng đúng, chất lượng của thiết bị, kết quả xét nghiệm, chuyên môn của tập đoàn, tôi càng vững niềm tin về tương lai tươi sáng của MEDLATEC”, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí tự hào.

Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương quan trọng như Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, Hệ thống Y tế MEDLATEC có thêm nền tảng chính sách thuận lợi để tăng tốc.

Sự cộng hưởng giữa định hướng chiến lược đúng đắn, nội lực chuyên môn vững vàng và hành lang pháp lý sẽ giúp MEDLATEC tự tin vững bước trong hành trình giữ vững thương hiệu, luôn là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

06/03/2026 - 11:38