Mẹ trẻ ở TPHCM sinh con trai nặng 5,8kg, bác sĩ "mỏi tay" bế ra ngoài

Ngày 28/2, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa tiến hành đỡ đẻ cho một trường hợp mang thai với cân nặng "khủng" hiếm gặp.

Sản phụ là chị A.T. (29 tuổi, ngụ TPHCM), nhập viện khi đang mang thai 38,5 tuần, có vết mổ cũ. Qua thăm khám, các bác sĩ đã dự kiến đây là trường hợp thai to, nên chủ động dùng phương pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Sáng 27/2, ca phẫu thuật mổ bắt con được thực hiện, đưa bé trai nặng gần 5,8kg chào đời an toàn. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Bé trai chào đời với cân nặng đến 5,8kg (Ảnh: BV).

Bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đỡ sinh cho một trường hợp thai nhi rất nặng ký như trên. "Khi bắt em bé ra, tôi phải bế và tỳ cả người vào để đỡ cậu ấy" - bác sĩ Hiền nói.

Theo bác sĩ Hiền, thông thường khi "con to", người mẹ sẽ bị tiểu đường thai kỳ, khiến em bé trong bụng dễ bị suy hô hấp và nhiễm trùng huyết, viêm phổi. Tuy nhiên với trường hợp này, sản phụ T. không ghi nhận tiểu đường thai kỳ, sau sinh rất ổn.

Hiện sức khỏe cả mẹ và bé đều ổn định (Ảnh: BV).

Tính đến thời điểm hiện tại, chị T. đây là một trong những ca sinh nặng cân nhất tại Bệnh viện Hùng Vương.

Trước đó vào ngày 25/2, một sản phụ tại Hà Tĩnh cũng hạ sinh con gái lần 3 với cân nặng đến 6kg, gấp đôi một đứa trẻ sơ sinh bình thường.

Các bác sĩ cảnh báo, những trường hợp mang thai rất lớn có nhiều nguy cơ như vỡ tử cung, còn em bé sau sinh dễ bị hạ đường huyết hoặc bị rối loạn chuyển hóa. Do đó, phụ nữ mang thai lớn, có tiền sử sinh con trên 4kg được khuyến cáo cần đi khám sàng lọc tiểu đường thai kỳ để có hướng theo dõi, can thiệp phù hợp.