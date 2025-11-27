Mất dụng cụ khi làm răng, 2 tuần sau mới phát hiện trong phế quản bệnh nhân

Bệnh viện Hữu Nghị vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp dị vật phế quản hiếm gặp, bệnh nhân bị dụng cụ nha khoa bằng kim loại dài 2,5cm rơi vào đường thở trong khi làm răng Implant tại phòng khám tư nhân.

Bệnh nhân nam, 78 tuổi đến Khoa Hô hấp - Dị ứng, Bệnh viện Hữu Nghị khám trong tình trạng ho kéo dài.

Theo lời kể của người bệnh và người nhà, cách đây khoảng hai tuần, bệnh nhân có thực hiện thủ thuật đặt Implant tại một phòng khám răng tư nhân. Trong quá trình thao tác, bác sĩ nha khoa thông báo có đánh mất một dụng cụ nhưng không xác định được vị trí rơi.

Sau đó bệnh nhân xuất hiện ho nhẹ kéo dài. Trước vào viện 1 ngày, bệnh nhân ho tăng nhiều. Gia đình đưa bệnh nhân đi khám và chụp X-quang, phát hiện dị vật nằm trong phế quản phải, nên chuyển gấp đến Bệnh viện Hữu Nghị.

Dị vật được gắp ra từ phế quản bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu để gắp dị vật. Tuy nhiên, quá trình lấy dị vật gặp rất nhiều thách thức.

Dị vật trơn, bằng inox, kích thước lớn. Đường kính chỗ to nhất lên đến 1cm, dài 2,5cm mắc sâu và chặt vào phế quản phải. Dị vật không thể gắp được bằng kìm sinh thiết, vốn là loại thường dùng với các dị vật thông dụng như: hạt lạc, xương cá…

Nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, kíp thủ thuật phối hợp thao tác cẩn trọng để hạn chế nguy cơ chảy máu, rách phế quản hoặc đẩy dị vật sâu hơn.

Sau nhiều nỗ lực, ê-kíp đã gắp thành công dị vật, rút ra ngoài nguyên vẹn. Sau đó, phế quản được bơm rửa sạch mủ và cặn máu trong lòng đường thở.

Nhờ được can thiệp kịp thời, người bệnh hiện tỉnh táo, hô hấp ổn định, giảm ho rõ rệt và được theo dõi tại khoa Hô hấp - Dị ứng.

TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Khoa Hô hấp - Dị ứng chia sẻ: “Nếu không được phát hiện sớm, dị vật kích thước lớn như vậy có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm: tắc nghẽn đường thở, viêm phổi, áp-xe phổi, thậm chí suy hô hấp đe dọa tính mạng.

Mỗi năm Khoa Hô hấp - Dị ứng, vẫn tiếp nhận các trường hợp dị vật phế quản như hạt lạc, xương cá, mảnh đồ ăn… Tuy nhiên, dị vật là dụng cụ nha khoa kim loại là tình huống hiếm gặp, nguy cơ cao và cần sự phối hợp nhanh chóng giữa bệnh nhân, cơ sở nha khoa và bệnh viện chuyên khoa.

BS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo:

- Khi làm thủ thuật răng - hàm - mặt, đặc biệt là Implant, bác sĩ nên sử dụng bảo hộ đường thở (gạc chắn, dụng cụ ngăn rơi).

- Sau thủ thuật, nếu người bệnh xuất hiện ho kéo dài, khó chịu vùng ngực, cảm giác vướng, cần đi khám ngay, tránh bỏ sót dị vật.

- Người dân nên lựa chọn cơ sở nha khoa uy tín, đảm bảo an toàn thủ thuật. Ca bệnh một lần nữa khẳng định năng lực xử trí các tình huống cấp cứu đường thở của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phát hiện kịp thời tiến hành nội soi phế quản gắp dị vật thành công.