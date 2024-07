Mara Eva - Sản phẩm chăm sóc phụ khoa đến từ Ý dành cho phụ nữ Việt

Mara Eva được sản xuất bởi công ty Alsa Lab tại Ý

Là một trong những công ty hàng đầu chuyên phát triển và sản xuất các loại mỹ phẩm da liễu, thực phẩm bổ sung, thiết bị y tế cho thị trường Ý và các nước trên thế giới, Alsa Lab sở hữu hai phòng thí nghiệm vi sinh và phân tích hóa lý tiên tiến hàng đầu châu Âu. Bên cạnh đó, Alsa Lab còn tích cực hợp tác với các viện đại học trên khắp nước Ý nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những xu hướng mới để tạo ra sản phẩm chất lượng cao đạt hiệu quả tối ưu.

Trong đó, sản phẩm Mara Eva do Alsa Lab sản xuất - được Công ty Cổ phần Hòa Bình Pharma phân phối tại Việt Nam là một trong những sản phẩm phụ khoa nổi bật được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Sản phẩm Mara Eva được sản xuất dựa trên cơ chế đa tác dụng, vừa có khả năng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm âm đạo do các vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương, nấm candida, tạp khuẩn trùng roi Tricomonas, vừa có khả năng loại bỏ các triệu chứng do mất cân bằng độ PH âm đạo, giúp tái tạo lại môi trường cân bằng, giảm khô rát âm đạo.

Với cơ chế đa tác dụng này, sản phẩm phụ khoa Mara Eva đã giúp phái đẹp thoát khỏi những vấn đề viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt là khả năng phòng ngừa không bị tái lại.

Mara Eva được chuyên gia đánh giá cao

Các sản phẩm mang thương hiệu Mara Eva không chỉ nhận được sự tin yêu của phái đẹp từ khi ra mắt mà còn nhận được sự đánh giá cao bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành, đặc biệt là BS. Lê Thị Kim Dung - Nguyên Phó giám đốc Viện Sức khỏe sinh sản RAFT.

Theo bác sĩ, các thành phần có trong viên đặt và viên uống đều là những hoạt chất đã được chứng minh mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa, có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn, vi nấm, tạp khuẩn gây bệnh, cân bằng hệ vi sinh trong âm đạo, tạo ra môi trường thuận lợi để lợi khuẩn phát triển từ đó kháng lại các vi khuẩn gây hại, phục hồi và tăng sức đề kháng cho vùng kín của chị em luôn khỏe mạnh, ngăn tình trạng tái phát sau khi sử dụng.

BS. Lê Thị Kim Dung - Nguyên Phó giám đốc Viện sức khỏe sinh sản RAFT đánh giá cao chất lượng sản phẩm Mara Eva.

Bên cạnh đó, BS. Lê Thị Kim Dung còn đánh giá cao về tính ứng dụng, độ an toàn và chất lượng của sản phẩm. Bác sĩ cho biết: "Viên đặt Mara Eva làm bằng nhũ tương, khi sử dụng giúp phụ nữ dễ dàng đẩy sâu vào âm đạo mà không gây khó khăn. Hơn hết, sản phẩm này còn khác biệt hơn so với các loại viên đặt khác ở chỗ không chứa kháng sinh, được chỉ định rộng rãi hơn và độ an toàn cao hơn". Mara Eva hiện có mặt ở khắp các hiệu thuốc lớn nhỏ trên toàn quốc.

Các nhà thuốc tin tưởng sản phẩm Mara Eva.

Vừa qua Mara Eva đã nhận được cúp và chứng nhận "Top 10 thương hiệu hàng đầu châu Á" với những giá trị tích cực mà sản phẩm mang lại cho chị em phụ nữ.

Mara Eva nhận giải thưởng Thương hiệu hàng đầu châu Á.

Đây là giải thưởng quy mô lớn, đã được công nhận tại Việt Nam và thị trường châu Á, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường quốc tế.