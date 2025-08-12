Mạch máu biến dạng vì đứng 8-12 tiếng mỗi ngày

Là công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất dây điện ô tô, mỗi ngày đứng liên tục 8-12 giờ, anh H.M.H. đã phát hiện dấu hiệu suy giãn tĩnh mạch từ cách đây 10 năm.

Chân trái anh nổi rõ các đường gân xanh gồ ghề gây mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, do chủ quan, anh không điều trị sớm. Gần đây, tình trạng càng nặng thêm với các mảng chàm da xuất hiện quanh cổ chân, các triệu chứng đau tức tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và công việc.

Được người quen giới thiệu và tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, anh H. đã quyết định đến kiểm tra tại khoa Can thiệp Tim mạch - Trung tâm Tim mạch.

ThS.BS Trần Thị Hương phối hợp cùng ThS.BS Nguyễn Thị Cẩm Bình và ê-kíp của Trung tâm Tim mạch thực hiện can thiệp điều trị suy giãn tĩnh mạch cho người bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại đây, qua thăm khám, làm xét nghiệm máu, siêu âm chi dưới, anh H. được chẩn đoán suy tĩnh mạch độ 4 gây biến đổi màu da và được chỉ định can thiệp bằng phương pháp laser nội mạch.

Sau khi được can thiệp bằng kỹ thuật hiện đại, sức khỏe của anh H. tiến triển tốt và được ra viện sau 3 ngày điều trị.

Tương tự, người bệnh P.V.N. (56 tuổi, đến từ tỉnh Thanh Hóa) phát hiện mắc suy giãn tĩnh mạch chi dưới có kèm theo dị dạng mạch máu bẩm sinh từ năm 2011.

Khoảng một năm trở lại đây, tình trạng bệnh diễn biến nặng hơn với biểu hiện nhiều búi giãn tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo hai bên chân, kèm phù nề, đau tức và chuột rút thường xuyên vào ban đêm.

Khi đi khám tại một bệnh viện trong tỉnh, người bệnh được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh được các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch thăm khám kỹ lưỡng bằng siêu âm doppler mạch máu, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch hiển lớn bên trái.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ đã chỉ định can thiệp điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn trái bằng Laser nội mạch và Muller các vị trí tĩnh mạch giãn lớn - một trong những phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, giúp xử lý hiệu quả các tĩnh mạch bị suy giãn mà không cần phẫu thuật.

Tương tự, bệnh nhân N.Đ.V. (SN1973) bị đau chân kéo dài trong nhiều năm, khi đi kiểm tra thì được chẩn đoán bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới và có chỉ định phẫu thuật điều trị.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Cẩm Bình, suy giãn tĩnh mạch chi dưới nếu không điều trị đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tắc tĩnh mạch, loét chi, thậm chí huyết khối gây tắc mạch phổi.

Người dân nên đi khám sớm khi có các dấu hiệu như: nổi tĩnh mạch ngoằn ngoèo dưới da, phù chân, nặng chân, tê mỏi, chuột rút về đêm… để được tư vấn và điều trị kịp thời.