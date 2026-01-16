Loại virus quen thuộc khiến trẻ viêm phổi nặng, đe dọa tính mạng

Ngày 15/1, ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (HSTC-CĐ), Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết ê-kíp của khoa đã phối hợp với ê-kíp khoa Phẫu thuật Hồi sức tích cực Tim mạch Lồng ngực thực hiện thành công một ca ECMO để cứu sống một bệnh nhi bị viêm phổi nặng.

Trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: BV).

Trước đó, ngày 1/1, bệnh nhi H.P.K.V. chỉ nặng 8kg, nhập khoa HSTC-CĐ trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở nhiều cần đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy thông số cao. Hình ảnh X-quang phổi cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên.

Kết quả xét nghiệm xác định trẻ nhiễm Adenovirus. Virus này có thể gây hội chứng nguy kịch hô hấp cấp nặng (ARDS) và tử vong cao ở trẻ nhỏ.

Mặc dù đã được điều trị tích cực bằng thở máy xâm lấn, thông khí bảo vệ phổi, kháng sinh điều trị bội nhiễm, nâng đỡ dinh dưỡng, tình trạng suy hô hấp, huyết động của trẻ không cải thiện, nguy cơ tử vong rất cao.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ của khoa HSTC-CĐ và khoa Phẫu thuật Hồi sức tích cực Tim mạch Lồng ngực đã thống nhất chỉ định cho trẻ sử dụng ECMO động mạch - tĩnh mạch (VA-ECMO). Đây là một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu chỉ được triển khai tại các trung tâm hồi sức nhi khoa trình độ cao.

Đặc biệt, việc triển khai ECMO trên bệnh nhi chỉ nặng 8kg là một thách thức rất lớn. Sau khi được hỗ trợ VA-ECMO, lượng oxy máu của bệnh nhi được cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, phổi của trẻ hồi phục, bệnh nhi được cai ECMO thành công, sau đó cai máy thở. Hiện, trẻ tỉnh táo, tự thở, ăn uống được và đang hồi phục tốt.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực điều trị các ca suy hô hấp tối cấp, nhiễm virus nặng ở trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 2, đặc biệt ở trẻ có số cân nhỏ bằng kỹ thuật ECMO, đạt trình độ ngang tầm các trung tâm lớn trong khu vực.