Loại trái cây "kẹo của thiên nhiên" giúp ngừa ung thư, làm chậm lão hóa

Nho chứa 81% nước và chỉ chứa 62 calo cho mỗi khẩu phần ăn, vì thế việc tiêu thụ nho sẽ giúp bạn đủ nước và kiềm chế cơn thèm ăn không lành mạnh.

"Nho rất tuyệt vời vì không chỉ giá cả phải chăng mà còn đa năng", chuyên gia dinh dưỡng Anthony DiMarino chia sẻ với The Cleveland Clinic.

Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa dồi dào, có nhiều lý do khiến loại trái cây ngon này - mà một số người gọi là "kẹo của thiên nhiên" - trở nên rất phù hợp với bạn.

Tiêu thụ nho mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Groof).

Phòng ngừa ung thư

Theo The New York Post, nho nổi tiếng vì có hơn 1.600 hợp chất thực vật khác nhau, nhiều hợp chất trong số đó chứa một loạt chất chống oxy hóa đáng kinh ngạc.

Ví dụ, anthocyanin không chỉ tạo nên màu sắc rực rỡ cho nho đỏ mà chúng cũng chống lại các gốc tự do có thể gây tổn hại đến tế bào và dẫn đến ung thư.

Vỏ và hạt nho đỏ đặc biệt giàu resveratrol, được biết đến với tác dụng giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Resveratrol cũng có trong rượu vang đỏ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu hàm lượng chất chống oxy hóa có thực sự bù đắp được tác động gây ung thư toàn diện của rượu hay không. Vì thế, tốt nhất bạn nên ăn một nắm nho.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy những người lớn trên 50 tuổi ăn 150 đến 450g nho mỗi ngày trong hai tuần đã giảm các dấu hiệu ung thư đại trực tràng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiết xuất nho có thể ức chế sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư vú và đại trực tràng ở người trong môi trường phòng thí nghiệm và các nghiên cứu trên động vật.

Theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K Trung ương, quả nho chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, carbohydrate, chất xơ và chất phytochemical. Polyphenol là chất phytochemical quan trọng nhất trong nho vì chúng có nhiều hoạt động sinh học và lợi ích tăng cường sức khỏe.

Nho chứa lượng acid caffeic cao, là chất chống ung thư rất hiệu quả. Ngoài ra, nho còn có bioflavonoid là một dưỡng chất giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ vitamin C và giúp vitamin C duy trì mô liên kết chặt chẽ, ngăn không cho vitamin C bị oxy hóa và chống hiện tượng đứt mao mạch.

Bioflavonoid còn giúp các tế bào khỏe mạnh đủ sức chống lại các tế bào ung thư, đồng thời có thể tiêu diệt tế bào ung thư.

Dưỡng chất resveratrol có trong nho cũng có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, nhất là ung thư gan, phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Các hợp chất phenolic có hoạt tính sinh học đáng chú ý nhất của nho, bởi đặc tính chống oxy hóa đã được nghiên cứu rộng rãi, bao gồm loại bỏ các gốc tự do, ức chế quá trình oxy hóa lipid, giảm sự hình thành hydroperoxide.

Sức khỏe tim mạch

"Nho rất ít natri, vì thế nó phù hợp với chế độ ăn ít natri giúp giảm huyết áp", DiMarino cho biết.

Chúng cũng chứa nhiều kali có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và polyphenol, đặc biệt là resveratrol, đã được chứng minh có tác dụng làm giảm huyết áp, giảm mức cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu năm 2015 phát hiện ra rằng những người có cholesterol cao ăn ba cốc nho đỏ mỗi ngày có mức cholesterol toàn phần và cholesterol xấu thấp hơn vào cuối thử nghiệm kéo dài 8 tuần.

"Tôi luôn giải thích điều này gần giống như một 'người quét đường'. Nó đi vào máu và mang tất cả cholesterol đó ra khỏi cơ thể đến gan, nơi nó được xử lý", DiMarino nói.

Thực phẩm cho não

Nghiên cứu cho thấy nho có thể tăng cường sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy những người lớn uống 250mg thực phẩm bổ sung nho mỗi ngày trong 12 tuần đã cải thiện đáng kể các kỹ năng ngôn ngữ, trí nhớ và khả năng tập trung.

Trong một nghiên cứu khác năm 2017, những người trẻ tuổi uống 230ml nước ép nho có thể hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến trí nhớ nhanh hơn và dường như có tâm trạng tốt hơn chỉ sau 20 phút.

Nghiên cứu cho thấy các đặc tính chống gốc tự do của resveratrol cũng có thể bảo vệ bạn khỏi chứng mất trí và suy giảm nhận thức.

"Hãy nghĩ về bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer, đó có thể là dấu hiệu của stress oxy hóa. Resveratrol có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh đó", DiMarino cho biết.

Chống lão hóa

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ resveratrol còn có thể giúp làn da trông tươi tắn và căng mọng bằng cách giảm tổn thương tế bào.

"Nó giúp bảo vệ một số gen nhất định, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và tuổi thọ cao hơn", DiMarino cho biết.

Cải thiện giấc ngủ

Bạn có thể đã nghe nói rằng melatonin có thể giúp bạn ngủ và bạn không cần phải dùng thuốc bổ sung để có được liều lượng hormone tự nhiên này. Bạn chỉ cần lấy một nắm nho, đặc biệt là vì chúng cũng có thể dùng làm món tráng miệng ngon sau bữa tối cho những người có ý thức về cân nặng.

"Nho có một lượng melatonin nhất định. Vì vậy, chúng là một bữa ăn nhẹ tuyệt vời vào buổi tối. Chúng không chứa nhiều calo và có khả năng giúp bạn dễ ngủ hơn", DiMarino cho biết.