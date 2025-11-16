Loại thức uống thịnh hành ít ai biết có thể gây rụng tóc

Matcha hiện nay được nhiều người xem như một lựa chọn thay thế cà phê lành mạnh hơn, cung cấp năng lượng, giúp tỉnh táo nhưng không gây cảm giác bồn chồn.

Là một phần không thể thiếu trong văn hóa trà đạo Nhật Bản, những năm gần đây, matcha đã vượt ra khỏi biên giới châu Á để trở thành một hiện tượng toàn cầu. Nhu cầu cao đến mức đã gây ra tình trạng thiếu hụt matcha toàn cầu.

Trong khi nhiều người ca ngợi lợi ích chống oxy hóa của matcha, một số khác lại lên tiếng về tình trạng rụng tóc sau thời gian dài uống sản phẩm này.

Matcha là thức uống ngày càng phổ biến (Ảnh minh họa: Getty).

Theo các chuyên gia, nguyên nhân không nằm ở bản thân matcha mà là cách các thành phần trong trà tương tác với cơ thể, đặc biệt khi được tiêu thụ với lượng lớn và thường xuyên.

Bà Stephanie Schiff, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Northwell Huntington (Mỹ), cho rằng nếu có hiện tượng rụng tóc sau khi tăng cường uống matcha, nguyên nhân có thể không phải đến từ trà, mà là chất tannin có trong đó.

Tannin là các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, nhược điểm của hợp chất này là có khả năng liên kết với sắt. Sắt lại là chất dinh dưỡng thiết yếu cơ thể không thể tự sản xuất và phải hấp thụ từ thực phẩm.

"Điều này khiến cản trở cơ thể hấp thụ sắt, làm gián đoạn chu kỳ phát triển của tóc, gây rụng tóc", bà Schiff giải thích.

Ngoài ra, matcha chứa một lượng caffeine đáng kể. Với một khẩu phần 1-2g, matcha có thể cung cấp tới 80mg caffeine, cao hơn hầu hết các loại trà xanh khác. Nếu tiêu thụ matcha quá mức, lượng caffeine dồi dào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nội tiết tố.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro, lượng caffeine rất lớn có thể làm gia tăng hormone căng thẳng. Điều này có thể làm xáo trộn chu kỳ sống của tóc, buộc các nang tóc phải chuyển sang giai đoạn nghỉ ngơi sớm hơn, dẫn đến rụng tóc.

Bên cạnh vấn đề rụng tóc, matcha có thể gây ra một số rủi ro sức khỏe khác nếu tiêu thụ quá mức như rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, bồn chồn. Trong một số trường hợp hiếm gặp, uống matcha quá nhiều có thể dẫn đến tăng men gan và tổn thương gan do nồng độ cao chất chống oxy hóa EGCG.

Ngoài ra, matcha chứa L-theanine, một axit amin thúc đẩy sự thư giãn mà không gây buồn ngủ. Khi kết hợp với caffeine, nó giúp cải thiện sự tỉnh táo tinh thần mà không gây cảm giác hồi hộp.

Matcha cũng cung cấp EGCG, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Uống matcha cũng có liên quan đến việc tăng độ nhạy insulin, giúp giảm lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nó có thể giúp giảm cân bằng cách giảm sự thèm ăn và tăng cường trao đổi chất.

Hiện nay, khoa học vẫn chưa xác định được ngưỡng an toàn khi sử dụng matcha. Tuy nhiên, nếu chỉ uống 1-2 ly matcha hàng ngày, khả năng gây rụng tóc gần như không thể.

Nếu lo lắng về việc rụng tóc, mọi người có thể làm xét nghiệm kiểm tra chỉ số sắt trong cơ thể thay vì quyết định dừng uống matcha.

Tuy nhiên, theo bà Shapiro, một số nhóm cần cẩn trọng khi sử dụng matcha là người có kinh nguyệt ra nhiều, người mắc các bệnh lý tiêu hóa hoặc người ăn chay trường/thuần chay có chế độ ăn thiếu sắt.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên uống matcha trước hoặc ngay sau bữa ăn có hàm lượng sắt cao. Ngoài ra, cũng nên bổ sung thêm thức ăn giàu vitamin C như cam quýt, ớt chuông... để tăng khả năng hấp thụ sắt.