Loại siêu thực phẩm rẻ tiền giúp cải thiện sức khỏe

Với thành phần đơn giản, chỉ gồm bắp cải và muối, dưa muối không chỉ là món ăn kèm quen thuộc mà còn là nguồn dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe đường ruột, miễn dịch và chuyển hóa.

Dưa cải muối chua được xem là loại siêu thực phẩm rẻ tiền, giúp tăng cường hệ tiêu hóa lẫn sức khỏe nói chung (Ảnh: Taste)

Nguồn lợi khuẩn dồi dào cho hệ tiêu hóa

Dưa muối là sản phẩm của quá trình lên men lactic, trong đó vi khuẩn có lợi sẽ chuyển hóa đường trong bắp cải thành axit lactic, giúp tạo vị chua đặc trưng và kéo dài thời gian bảo quản.

Quá trình này đồng thời sinh ra nhiều lợi khuẩn (probiotic), đặc biệt là Lactobacillus plantarum, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, ổn định nhu động ruột và cải thiện sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Một nghiên cứu đăng trên World Journal of Microbiology and Biotechnology cho thấy, các vi khuẩn lên men trong dưa muối có thể sống sót khi đi qua dạ dày và phát huy tác dụng ở ruột non từ đó giúp cải thiện tiêu hóa và giảm các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu hay rối loạn đại tiện.

Tăng cường miễn dịch từ ruột non

Hơn 70% tế bào miễn dịch trong cơ thể tập trung tại ruột. Do đó, khi hệ vi sinh ruột khỏe mạnh, khả năng miễn dịch cũng được nâng cao. Một số nghiên cứu chỉ ra, thường xuyên ăn các thực phẩm lên men như dưa muối có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp và viêm nhiễm đường ruột.

Chia sẻ với New York Post, tiến sĩ Steven Gundry, chuyên gia phẫu thuật tim, nhấn mạnh, dưa muối có thể mang lại lợi ích sức khỏe "kinh ngạc" chỉ sau 30 ngày ăn.

Cụ thể, chỉ sau khoảng 30 ngày bổ sung dưa muối đều đặn trong các bữa ăn mỗi ngày, người dùng có thể thấy sức khỏe đường ruột cải thiện rõ rệt nhờ hệ vi sinh tăng lên đáng kể. Điều này rất quan trọng đối với sức khỏe lâu dài.

Postbiotics – “tàn dư tốt” sau lên men

Không chỉ chứa probiotic, dưa muối còn tạo ra postbiotics. Đây là các hợp chất sinh học được tiết ra khi lợi khuẩn phân hủy thực vật. Những chất này bao gồm enzyme, axit béo chuỗi ngắn, peptide kháng khuẩn và các mảnh vỡ từ thành tế bào vi khuẩn.

Postbiotics đóng vai trò như một “trợ lý đắc lực” của hệ miễn dịch, giúp giảm viêm, bảo vệ niêm mạc ruột và hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh mạn tính như viêm ruột, dị ứng, thậm chí là ung thư đại trực tràng.

Một nghiên cứu năm 2021 từ Đại học California cũng chỉ ra, dưa muối có khả năng bảo vệ tế bào ruột khỏi tổn thương viêm hiệu quả hơn cả bắp cải tươi. Kết quả này mở ra hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm ruột không do nhiễm khuẩn.

Chia sẻ về kết quả nghiên cứu, tác giả chính - Tiến sĩ Maria Marco, chuyên gia ngành Công nghệ thực phẩm nhấn mạnh, ngay cả khi chỉ ăn một khẩu phần dưa cải muối chua thông thường…, mọi người vẫn có thể thấy tác dụng về lâu dài của chúng là chống lại tình trạng viêm đường tiêu hóa.

Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng giúp phục hồi đường tiêu hóa nếu không may xảy ra tình trạng rối loạn.

Giảm độc tố thực vật

Nhiều loại rau củ chứa các chất tự nhiên như lectin, oxalat có thể gây kích ứng đường ruột hoặc cản trở hấp thu dưỡng chất nếu tiêu thụ nhiều. Tuy nhiên, quá trình lên men thực phẩm giúp làm giảm đáng kể các hợp chất này. Từ đó, dưa muối có thể giúp hệ tiêu hóa dễ chịu hơn.

Hỗ trợ giảm viêm và chuyển hóa

Nhờ giàu các axit hữu cơ và enzyme, dưa muối giúp cải thiện quá trình phân giải thức ăn, từ đó làm giảm áp lực cho hệ tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy thực phẩm lên men cũng có thể hỗ trợ điều hòa đường huyết và cholesterol. Đây là 2 chất có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

Ngoài ra, quá trình muối dưa thường sử dụng thêm hành và tỏi để tăng hương vị. Bên cạnh lợi ích này, các hợp chất từ hành và tỏi cũng có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ thành mạch máu, góp phần bảo vệ hệ tim mạch và thần kinh.

Ăn dưa muối thế nào để đảm bảo tác dụng với sức khỏe?

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc tiêu thụ dưa muối cũng cần sự điều chỉnh hợp lý. Nếu chưa quen ăn thực phẩm lên men, mọi người nên bắt đầu với lượng nhỏ rồi tăng dần lên khoảng 100-150g/ngày.

Việc “ép” đường ruột tiếp nhận một lượng lớn lợi khuẩn và chất xơ đột ngột có thể gây đầy hơi, đi ngoài lỏng hoặc rối loạn tiêu hóa tạm thời.

Mọi người nên ăn dưa muối tự làm hoặc chọn mua dưa muối không chứa chất bảo quản hoặc đường bổ sung. Một số sản phẩm công nghiệp trên thị trường có thể chứa lượng muối hoặc đường khá cao, làm mất đi sự lành mạnh vốn có của món ăn này.

Trong thời đại thói quen ăn uống công nghiệp lên ngôi, việc bổ sung các thực phẩm truyền thống như dưa muối có thể là lựa chọn đơn giản mà hiệu quả để chăm sóc sức khỏe đường ruột mỗi ngày.