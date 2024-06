Loại rau "ra chợ là có" được xem là khắc tinh của ung thư

Khắc tinh của ung thư trong rau họ cải

Rau họ cải có nhiều đặc tính phòng ung thư (Ảnh: Getty).

Theo Aboluowang, rau họ cải bao gồm: bông cải xanh, cải bắp, cải bruxen, cải xoăn... chứa nhiều glucosinolates.

Đây là một nhóm hợp chất có khả năng chuyển hóa thành isothiocyanates và indoles, hai chất có hoạt tính chống ung thư mạnh mẽ. Indole-3-carbinol (I3C) và sulforaphane là hai hợp chất tiêu biểu được nghiên cứu nhiều nhất về khả năng phòng ngừa ung thư.

Indole-3-Carbinol (I3C)

I3C có trong bông cải xanh đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư thông qua việc kích hoạt gen ức chế khối u PTEN.

Nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess chỉ ra rằng, I3C có thể khôi phục chức năng của PTEN, giúp kiểm soát sự phát triển của tế bào và ngăn ngừa ung thư phát triển .

Sulforaphane

Sulforaphane, một hợp chất khác có trong bông cải xanh và các loại rau họ cải khác, đã được chứng minh có khả năng giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư miệng.

Sulforaphane hoạt động bằng cách kích thích enzyme giải độc trong cơ thể, giúp ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư (Welcome to UCLA Health) (American Institute for Cancer Research) .

Bằng chứng về khả năng chống ung thư của rau họ cải

Ưng thư tuyến tiền liệt

Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy rằng, việc tiêu thụ nhiều rau họ cải có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the Nutrition Society cho thấy, những người tiêu thụ nhiều hơn ba khẩu phần rau họ cải mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể, so với những người tiêu thụ ít hơn một khẩu phần mỗi tuần .

Ung thư vú

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc tiêu thụ rau họ cải có thể giảm nguy cơ mắc ung thư vú, đặc biệt là các dạng ung thư không thụ thể estrogen (ER-).

Các hợp chất indole trong rau họ cải có khả năng làm giảm hoạt động của estrogen, một yếu tố nguy cơ chính cho các loại ung thư liên quan đến hormone .

Ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy rằng, tiêu thụ bông cải xanh và các loại rau họ cải khác có thể giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Các hợp chất isothiocyanates trong rau họ cải giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, bằng cách ức chế các enzyme kích hoạt chất gây ung thư và kích thích các enzyme giải độc .

Lưu ý

Việc tăng cường tiêu thụ rau họ cải là một biện pháp phòng ngừa ung thư hiệu quả và dễ thực hiện. Rau họ cải không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chứa nhiều hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Các loại rau họ cải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh minh họa: T.A).

Để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe, mọi người nên bổ sung ít nhất ba khẩu phần rau họ cải mỗi tuần vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, việc phòng ngừa ung thư là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân đối và việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Chúng ta cần nắm bắt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa này để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.