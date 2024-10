Loại cá được Trung Quốc gọi là "sâm nước" bán nhiều ở chợ Việt

Cá chạch không chỉ là một nguyên liệu phổ biến trong các món ăn dân dã, mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Theo Sina News, loại cá này được người Trung Quốc mệnh danh là "sâm nước" do chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Cá chạch chứa nhiều dưỡng chất quan trọng và đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa nhiều bệnh lý.

Giàu protein

Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), cá chạch chứa hàm lượng protein cao, cung cấp nhiều axit amin thiết yếu giúp cơ thể duy trì và phát triển các mô.

Cá chạch rất giàu protein (Ảnh: Getty).

Protein trong cá chạch dễ tiêu hóa, giúp cung cấp năng lượng lâu dài, đặc biệt phù hợp với người đang trong quá trình hồi phục sau bệnh tật hoặc cần bổ sung dưỡng chất cho cơ bắp.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Food Science and Technology chỉ ra, protein và các axit amin trong cá chạch còn giúp tăng cường sức bền, bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do vận động cường độ cao.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người làm việc lao động nặng nhọc hoặc người cao tuổi cần tăng cường sức khỏe.

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Cá chạch chứa nhiều chất béo không bão hòa, đặc biệt là axit béo omega-3. Đây là một loại axit béo có lợi cho tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association - AHA), các loại cá giàu omega-3 như cá chạch giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng, những người bổ sung omega-3 từ cá chạch và các loại cá nước ngọt khác có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 15% so với nhóm không tiêu thụ omega-3.

Các nhà khoa học khẳng định rằng, omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch.

Giảm nguy cơ loãng xương

Cá chạch là nguồn cung cấp sắt, canxi, và phốt pho phong phú. Sắt giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, trong khi canxi và phốt pho là các khoáng chất quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển và bảo vệ xương.

Cá chạch giúp giảm nguy cơ loãng xương (Ảnh: Getty).

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tiêu thụ thực phẩm giàu canxi, phốt pho như cá chạch sẽ giúp xương khớp chắc khỏe và giảm nguy cơ mắc các bệnh loãng xương, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Bone and Mineral Research cho thấy, chế độ ăn giàu canxi và phốt pho có thể giảm nguy cơ loãng xương lên đến 20%. Các khoáng chất này khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên bộ khung xương vững chắc, đồng thời giảm nguy cơ gãy xương ở người cao tuổi.

Lá chắn bệnh tật

Cá chạch cung cấp lượng vitamin A và D dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe của da, mắt và hệ xương.

Vitamin A là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Vitamin D, mặt khác, hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi và phốt pho, góp phần bảo vệ xương và răng chắc khỏe.

Nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ đã khẳng định rằng, chế độ ăn giàu vitamin D giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và viêm nhiễm.

Đặc biệt, vitamin D cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và ung thư đại tràng nhờ vào khả năng điều hòa miễn dịch và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.