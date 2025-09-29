Lên cơn đau tim khi chạy bộ, một bác sĩ được cứu sống thần tốc trong 15 phút

15 phút sinh tử: Ca nhồi máu cơ tim được cứu sống ngoạn mục tại FV

Tối 19/8, khi đang chạy bộ như thói quen hằng ngày, bác sĩ N.A.T (56 tuổi, TPHCM) bất ngờ cảm thấy cơn đau thắt ngực dữ dội, mồ hôi túa ra, hơi thở nặng nề, đầu óc choáng váng. Với kinh nghiệm của một bác sĩ, ông lập tức nhận ra: tim mình đang gặp nguy hiểm.

Biết đây có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim - căn bệnh cướp đi sinh mạng hàng triệu người mỗi năm - ông vội trở về nhà. Vợ ông ngay lập tức gọi đến Bệnh viện FV, thông báo tình trạng khẩn cấp của chồng, đồng thời đưa ông đi cấp cứu.

Chỉ vài phút sau, đội cấp cứu nhồi máu cơ tim Giờ Vàng của FV được huy động.

22h đêm, phòng Cathlab tại Bệnh viện FV sáng đèn. Dưới sự chỉ huy của TS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, ê-kíp đã vào vị trí sẵn sàng.

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, các chỉ số sinh tồn được kiểm tra ngay lập tức. Điện tim xác định rõ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính, nếu để lâu sẽ có những biến chứng khó lường. Không chần chừ một giây, ông được đưa thẳng vào phòng Cathlab.

TS.BS Hồ Minh Tuấn (giữa) thực hiện thủ thuật can thiệp mạch vành trong phòng Cathlab (Ảnh: FV).

TS.BS Hồ Minh Tuấn tiến hành can thiệp mạch vành, sử dụng máy chụp mạch DSA để xác định vị trí tắc nghẽn, luồn ống tiếp cận nhánh mạch vành bị tắc, thao tác nhanh chóng nong bóng và đặt stent, khơi thông dòng máu. Quá trình diễn ra trong 15 phút, bệnh nhân được cứu sống.

10 phút sau thủ thuật, bệnh nhân đã cảm nhận được lồng ngực nhẹ, cơn đau giảm. Ông được xuất viện 2 ngày sau đó. “Toàn bộ quá trình khám và thực hiện thủ thuật chỉ 15 phút, tôi ấn tượng với sự chuyên nghiệp, tốc độ và tính chính xác của ê-kíp can thiệp tim mạch FV”, ông T. chia sẻ.

Ông N.A.T. cười rạng rỡ sau ca can thiệp tim mạch thành công (Ảnh: FV).

Bệnh nhân tái khám sau 10 ngày, siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp gần như trở lại bình thường. Bác sĩ Tuấn cho biết bệnh nhân chỉ cần duy trì thuốc phòng ngừa và chế độ sinh hoạt hợp lý.

Bản thân là một bác sĩ, lại có tiền sử rối loạn lipid máu di truyền, đây là yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch nhanh dẫn đến nhồi máu cơ tim và gây đột tử, nên ông T. rất quan tâm tới sức khỏe. Khi các triệu chứng của nhồi máu cơ tim xuất hiện, ông hiểu tính chất nguy hiểm của nó nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách.

“Khi đến FV, được bác sĩ Tuấn và ê-kíp cấp cứu tim mạch chữa trị nhanh chóng và chính xác, tôi như trút bỏ được một gánh nặng, những lo lắng và đau đớn lập tức được giải phóng. Đối với tôi, đây là sự diệu kỳ của y học hiện đại”, bệnh nhân N.A.T. bộc bạch.

Phục hồi chức năng: yếu tố dễ bỏ sót sau can thiệp tim mạch

Theo TS.BS Hồ Minh Tuấn, nhồi máu cơ tim là tình huống nguy hiểm. Chỉ vài phút chậm trễ có thể dẫn đến sốc tim, ngưng tim và tử vong.

Việc cứu chữa nhanh chóng, kịp thời bệnh nhân nhồi máu cơ tim sẽ giúp giảm tối đa biến chứng và tăng tỷ lệ sống cho bệnh nhân, do vậy FV tranh thủ tối đa từng giây trong điều trị.

Đội cấp cứu nhồi máu cơ tim Giờ Vàng cùng quy trình “70 phút vàng” trong cấp cứu tim mạch do FV thiết lập đã giúp cứu sống rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp.

Sau can thiệp, việc chăm sóc phục hồi chức năng tim mạch đóng một vai trò quan trọng. Nếu được chăm sóc tốt, tỷ lệ tái phát bệnh sẽ được giảm đáng kể.

Để hỗ trợ bệnh nhân hồi phục sau biến chứng tim mạch, Bệnh viện FV có bộ phận Phục hồi chức năng tim mạch với sự phối hợp của bác sĩ can thiệp tim mạch, kỹ thuật viên và điều dưỡng cùng các máy móc chuyên biệt.

“Bệnh nhân được đánh giá chức năng tim mạch và hướng dẫn cách vận động thể dục thể thao, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, giấc ngủ hợp lý, nhờ vậy chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được đảm bảo tốt nhất có thể”, bác sĩ Tuấn cho biết.

TS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Bệnh viện FV là một trong những trung tâm tim mạch hàng đầu của cả nước được đầu tư trang thiết bị và kỹ thuật tiên tiến, cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Trong đó, TS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp là chuyên gia với gần 30 năm kinh nghiệm điều trị các ca bệnh tim phức tạp, người tiên phong áp dụng nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại của thế giới tại FV, đồng thời tích cực chia sẻ kiến thức và những kỹ thuật mới này cho các đồng nghiệp trong cộng đồng y khoa.

Đối với các thủ thuật can thiệp tim mạch kỹ thuật cao được thực hiện trong phòng Cathlab tại Bệnh viện FV, những bệnh nhân có bảo hiểm y tế sẽ được hưởng mức chi trả lên đến 50% chi phí điều trị.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ được BHYT chi trả tại Bệnh viện FV, độc giả có thể đến số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TPHCM hoặc liên hệ (028) 3511 3333. Hotline cấp cứu tại FV (028) 35 11 35 00.