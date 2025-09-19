Lần đầu tiên Việt Nam có máy khử rung tim cho cộng đồng

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (bìa trái) và Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình tại lễ công bố (Ảnh: BTC).

Sáng 19/9, Tập đoàn FPT và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố dự án hợp tác chiến lược, lần đầu tiên triển khai lắp đặt máy khử rung tim tự động (AED) tại cộng đồng ở Việt Nam.

Sáng kiến này nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu, đặc biệt trong các trường hợp ngừng tuần hoàn ngoài cơ sở y tế, thông qua việc tăng cường nhận thức, kỹ năng và trang thiết bị sơ cứu.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca tử vong do các bệnh lý tim mạch, chiếm 1/3 tổng số ca tử vong toàn quốc. Con số đáng báo động này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi năng lực cấp cứu ngoại viện còn nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, chỉ 8,7% người dân Việt Nam biết về hồi sinh tim phổi (CPR), thấp hơn đáng kể so với Anh (70%), Singapore (56,2%) và Thái Lan (40,4%).

Máy AED được xem là thiết bị cứu sinh quan trọng. Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học New England (New England Journal of Medicine) chỉ ra rằng, tỷ lệ sống sót có thể đạt tới 74% nếu bệnh nhân được sốc điện bằng máy AED trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi ngừng tim.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhận thức về thiết bị này còn rất hạn chế, và hầu như không có trường hợp nào nạn nhân được sử dụng máy AED tại hiện trường trong các ca tử vong ngoại viện.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn FPT sẽ tài trợ 2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để triển khai dự án. Giai đoạn thí điểm dự kiến sẽ lắp đặt các máy AED tại các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ rằng ý tưởng trang bị máy AED cho cộng đồng đã được ông ấp ủ từ nhiều năm trước , sau khi chứng kiến sự phổ biến của thiết bị này tại các địa điểm công cộng ở các nước phát triển.

Máy AED không chỉ cứu người mà còn tạo dựng niềm tin an toàn cho dân cư và du khách.

Máy AED là thiết bị phát xung điện nhỏ gọn, có khả năng dập tắt một số rối loạn nhịp tim trong trường hợp ngừng tim đột ngột. Khi được kích hoạt, máy sẽ cung cấp hướng dẫn trực quan bằng tiếng Việt theo từng bước, tự động phân tích nhịp tim và chỉ sốc điện khi có chỉ định phù hợp (ví dụ như rung thất).

Đặc biệt, hệ thống này có khả năng ghi lại thao tác, dữ liệu nhịp tim và tín hiệu âm thanh trong quá trình cấp cứu, tạo cơ sở minh bạch về mặt chuyên môn và pháp lý, giúp người dân tự tin hơn khi tham gia cứu người.