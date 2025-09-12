Ngừng tim ngoại viện gây tử vong cao, ít người Việt biết xử trí

Cần đào tạo sớm kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ

Báo cáo ILCOR năm 2020 cho biết, tỷ lệ tử vong do ngừng tim ngoại viện ước tính vào khoảng 45 ca trên mỗi 100.000 dân.

Con số này cao hơn nhiều so với nhiều nguyên nhân tử vong phổ biến khác như ung thư phổi, khí quản hay nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới.

Đây là thông tin được các chuyên gia nêu ra tại buổi đào tạo về kỹ năng sơ cấp cứu tại Trường Tiểu học và THCS Đoàn Thị Điểm (cơ sở Sơn Đồng).

ThS. BS Nguyễn Văn Công, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế (Ảnh: Thanh Bình).

Cụ thể, một khảo sát dựa theo mẫu Utstein tại 4 bệnh viện ở Hà Nội năm 2020 cho thấy, có tới 96,2% nạn nhân ngừng tim ngoại viện tử vong.

Trung bình, xe cứu thương mất khoảng 22 phút mới tiếp cận được hiện trường, trong khi cơ hội sống của bệnh nhân phụ thuộc gần như hoàn toàn vào những phút đầu tiên.

Không chỉ có người lớn, theo ThS. BS Nguyễn Văn Công, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế (IMT), cần đào tạo kỹ năng sơ, cấp cứu từ lứa tuổi rất sớm. Đây cũng là điều mà nhiều nước phát triển trên thế giới đã thực hiện.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ trong đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu sẽ giúp học sinh tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn với các kỹ năng sống còn này.

Các em học sinh được trang bị kỹ năng hồi sinh tim phổi tự động (Ảnh: Thanh Bình).

"Khi học sinh được tiếp cận kiến thức sơ cấp cứu bằng công nghệ hiện đại ngay từ trên ghế nhà trường, các em sẽ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn hình thành kỹ năng quan trọng để bảo vệ bản thân và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng trong những tình huống khẩn cấp", BS Công phân tích.

Hơn 90% nạn nhân ngừng tim ngoại viện tử vong

Chương trình dẫn ra một khảo sát dựa theo mẫu Utstein tại 4 bệnh viện ở Hà Nội năm 2020 cho thấy, có tới 96,2% nạn nhân ngừng tim ngoại viện tử vong.

Trung bình, xe cứu thương mất khoảng 22 phút mới tiếp cận được hiện trường, trong khi cơ hội sống của bệnh nhân phụ thuộc gần như hoàn toàn vào những phút đầu tiên.

Ứng dụng các thiết bị hiện đại giúp tăng hiệu quả đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu (Ảnh: Thanh Bình).

Đáng chú ý, chỉ 8,7% nạn nhân được sơ cứu bằng hồi sinh tim phổi (CPR) khi có người chứng kiến, và 0% được sử dụng máy khử rung tim tự động (AED). Đây là khoảng trống rất lớn trong công tác cấp cứu trước viện tại Việt Nam.

Ngừng tim xảy ra khi tim đột ngột mất khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể, đặc biệt là não.

Nếu không được cấp cứu trong vòng 3-5 phút, người bệnh có thể tử vong do thiếu oxy não. Nguyên nhân gây ngừng tim rất đa dạng, nhưng phần lớn liên quan đến các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn hoặc tổn thương mạch máu.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy CPR kết hợp AED trong vòng 3 phút đầu có thể nâng tỷ lệ sống sót từ mức 22% lên tới 76%.

Ở các nước phát triển, việc phổ cập kỹ năng CPR đã được thực hiện rộng rãi trong cộng đồng. Ví dụ, tại Anh có tới 70% người dân biết cách thực hiện CPR, tại Singapore là 56,2%, trong khi ở Việt Nam tỷ lệ này mới chỉ đạt 8,7%.