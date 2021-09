Nội soi phóng đại phát hiện sớm tổn thương ung thư đường tiêu hóa

Dân trí TS.BS Bùi Ánh Tuyết, Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng cho biết, nội soi phóng đại giúp phát hiện sớm một số ung thư đường tiêu hóa thường gặp như ung thư dạ dày, thực quản, đại tràng…

TS.BS Bùi Ánh Tuyết, Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng, Bệnh viện K cho biết, ung thư đường tiêu hóa là bệnh ung thư thường gặp và là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt ung thư đại trực tràng đang có xu hướng tăng lên. Ghi nhận ung thư 2018 tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng thứ 5 trong số 10 bệnh ung thư phổ biến nhất ở cả hai giới với số ca mắc mới là 14.733 và 7.856 trường hợp tử vong.

Theo ghi nhận tại bệnh viện K, hiện tại hơn 70% bệnh nhân ung thư đến khám ở giai đoạn muộn với các nhu cầu điều trị giảm đau và chăm sóc triệu chứng là chủ yếu.

Đối với ung thư đại trực tràng các phương pháp chẩn đoán có giá trị nhất hiện tại là nội soi ống mềm, ngoài quan sát được tổn thương còn lấy sinh thiết làm xét nghiệm về mặt tế bào học.

Tại Bệnh viện K hiện đã ứng dụng hệ thống máy nội soi thế hệ mới nhất giúp hình ảnh sắc nét, hiển thị rõ tổn thương dù là nhỏ nhất cao cấp, có chức năng nhuộm màu bằng ánh sáng và phóng đại trên 100 lần, giúp phân tích rõ ràng vi cấu trúc và vi mạch máu của tổn thương, đưa ra nhận định chính xác về tính chất tế bào học của tổn thương, phân biệt tổn thương ung thư và không ung thư từ đó đưa ra hướng can thiệp kịp thời cho người bệnh.

"Mục đích của việc nội soi phóng đại này là giúp phát hiện sớm một số ung thư đường tiêu hóa thường gặp như ung thư dạ dày, thực quản, đại tràng…", TS.BS Bùi Ánh Tuyết cho biết.

Theo TS Tuyết, việc ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh cao cấp để chẩn đoán và phân loại ung thư đại trực tràng không chỉ đơn thuần là để tầm soát, phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm mà mục tiêu chính yếu của bệnh viện là điều trị tổn thương ung thư ở ngay giai đoạn sớm bằng can thiệp qua nội soi( EMR và ESD cắt niêm mạc và cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi).

Khi phát hiện những tổn thương bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá kỹ bằng ánh sáng trắng, ánh sáng nhuộm màu và chất nhuộm chuyên dụng trong nội soi để đánh giá cấu trúc bề mặt. Nếu là ung thư giai đoạn sớm sẽ tiến hành những thủ thuật can thiệp tối thiểu qua nội soi ống mềm như cắt niêm mạc EMR hay cắt tách dưới niêm mạc ESD ngay lập tức để xử lý tại chỗ.

Trong đó cắt niêm mạc qua nội soi ống mềm EMR thường chỉ can thiệp với những tổn thương dưới 2cm, còn kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc ESD có thể khắc phục được những hạn chế của kỹ thuật EMR như can thiệp được những tổn thương lớn > 30mm, đảm bảo cắt trọn khối tổn thương và giảm tối đa tỷ lệ tái phát. Phương pháp này thực hiện tỉ mỉ, can thiệp tối thiểu nâng cao chất lượng cuộc sống và thời gian sống cho người bệnh.

"Can thiệp qua nội soi giúp giảm thiểu thời gian nằm điều trị, tiết kiệm chi phí và hạn chế xâm lấn nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân", TS.BS Tuyết thông tin.

Tú Anh