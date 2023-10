Ký túc xá Cao Thắng xuống cấp "dọa" tính mạng bệnh nhân: TPHCM chỉ đạo khẩn

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký văn bản chỉ đạo xử lý tình hình xuống cấp của tòa nhà Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5).

Theo văn bản, UBND TPHCM đã tiếp nhận công văn ngày 13/10 của Sở Y tế TPHCM báo cáo việc xuống cấp nghiêm trọng của tòa nhà Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường, nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho người dân đang sinh sống tại khu vực và nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh, nhân viên y tế của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Ký túc xá Cao Thắng nằm cạnh Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhằm không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, không để xảy ra ảnh hưởng đến an toàn, an sinh cho người dân đang sinh sống xung quanh tòa nhà.

Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND quận 5 và các đơn vị có liên quan có kế hoạch làm việc với trường Cao Thắng để giải quyết dứt điểm nội dung vụ việc phản ánh của Sở Y tế, sau đó báo cáo UBND TPHCM kết quả thực hiện.

UBND TPHCM cũng giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi, hỗ trợ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động của Bệnh viện, đồng thời đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân được thông suốt, liên tục.

Việc xuống cấp của Ký túc xá Cao thắng từng nhiều lần gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

"Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trường hợp để xảy ra sự cố đáng tiếc, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản và Chủ tịch UBND TPHCM", văn bản nêu rõ.

Trước đó, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị, "cầu cứu" đến cơ quan chức năng về việc tòa nhà ký túc xá trên đã xuống cấp nặng nề, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị và thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh, y bác sĩ.

Cụ thể, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM cho biết, Ký túc xá Cao thắng đã xây dựng trên 60 năm, với kiến trúc cũ nên chiếm một phần mặt tiền của đơn vị.

Ký túc xá Cao Thắng thời điểm xảy ra hỏa hoạn vào năm 2019 (Ảnh: Hoàng Lê).

Vì tồn tại quá lâu, ký túc xá này đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy.

Vào năm 2007, tấm đan bê tông từ lầu 5 ký túc xá đã rơi xuống, làm chết một người lái xe ôm đậu trước cổng số 2 của bệnh viện.

Đến năm 2015, đoạn ống nước bằng sắt rơi từ lầu 8 ký túc xá xuyên qua mái tôn xuống thẳng phòng mổ của bệnh viện, khiến các y bác sĩ và bệnh nhân bị một phen hú vía.

Bệnh viện cũng từng bị nước thải từ bô rác của Ký túc xá Cao Thắng chảy sang, làm khu vực cấp cứu và hành lang chuyển bệnh vào phòng mổ bị nhiễm khuẩn.

Đến năm 2019, khu ký túc xá trên đã 2 lần xảy ra hỏa hoạn chỉ trong ít ngày.

Mặc dù các đám cháy được kịp thời kiểm soát, không gây thiệt hại về người nhưng đã gây nên nỗi lo, sự hoảng hốt cho không chỉ những người đang sinh sống tại ký túc xá mà còn cho người dân xung quanh, đặc biệt là bệnh nhân và đội ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện.

Do đó, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM kiến nghị UBND TPHCM, Sở Y tế và UBND quận 5 xem xét có ý kiến với Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tìm giải pháp khắc phục tình trạng trên.