Kỳ tích: Giữ thai hơn 8 tuần sau khi thai còn lại đã mất

Em bé cùng gia đình xuất viện vào ngày 14/1, sau thời gian được theo dõi và chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: BV).

Chị N.T.H.N. (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) mang thai lần đầu nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau 3 năm mong mỏi. Niềm vui nhân đôi khi chị được xác định mang song thai hai nhau, hai ối phát triển ổn định trong những tháng đầu.

Tuy nhiên, khó khăn xuất hiện ở tuần thai thứ 16. Kết quả siêu âm hình thái phát hiện một trong hai thai nhi bị dị tật bẩm sinh nặng (chẻ đôi đốt sống cùng cụt thể hở - tụt não), không có khả năng sống sót sau sinh.

Để bảo vệ cơ hội sống cho thai còn lại, sau khi hội chẩn tại khoa Tiền sản, Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ đã tư vấn thực hiện thủ thuật đình chỉ thai nhi có bất thường. Ngày 15/9, thủ thuật diễn ra an toàn, thai nhi có dị tật được cho ngừng phát triển (nhưng vẫn lưu trong tử cung), thai còn lại tiếp tục lớn lên trong tử cung.

Sóng gió chưa dừng lại ở đó. Chiều ngày 10/11/2025, khi thai kỳ bước sang tuần thứ 24, chị N. đột ngột đau bụng và phát hiện một khối bất thường sa ra ngoài âm đạo. Tại Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ xác định thai lưu trước đó đã bị đẩy ra ngoài cổ tử cung.

Ê-kíp trực đã xử trí kẹp cắt rời khối thai lưu nặng 200g, nhưng một phần dây rốn và toàn bộ bánh nhau vẫn còn kẹt lại trong buồng tử cung. Lúc này, cổ tử cung đã mở 2cm.

Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp. Thai nhi còn lại mới chỉ nặng khoảng 620g. Nếu chào đời ngay lúc này, cơ hội sống sót là rất thấp và nguy cơ di chứng cực kỳ cao.

Đứng trước tình huống này, BSCKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã trực tiếp chỉ đạo chiến lược điều trị. Bằng mọi giá phải dưỡng thai để kéo dài thời gian trong bụng mẹ, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh nhiễm trùng huyết cho sản phụ.

Thai phụ được chuyển về khoa Sản B, dưới sự theo dõi sát sao từng giờ của BSCKII Nguyễn Hữu Trung, Trưởng khoa Sản B. Sau 18 ngày điều trị tích cực, phép màu đầu tiên đã xuất hiện. Cổ tử cung chị N. khép lại dần, không còn cơn gò, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Thai phụ được cho về theo dõi ngoại trú nhưng phải tái khám mỗi 3 ngày.

Đến giữa tháng 12/2025, thử thách lại ập đến khi kết quả xét nghiệm dịch âm đạo của chị N. dương tính với vi khuẩn siêu kháng thuốc E.coli.

Ngay lập tức, một phác đồ kháng sinh đặc hiệu kết hợp cùng thuốc dưỡng thai được triển khai nhằm ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng ối, dẫn đến nhiễm trùng huyết nguy hiểm tính mạng của người mẹ.

Bằng cách này, thai kỳ được kéo dài thêm từng ngày. Cân nặng bé gái tăng dần từ 1,2kg lên 1,6kg.

Vào lúc 2h ngày 6/1, thai phụ vỡ ối khi thai nhi được 32 tuần tuổi. Đến 4h5 cùng ngày, bé gái nặng 1,8kg chào đời. Sau 1 tuần được chăm sóc đặc biệt, bé đã ổn định hoàn toàn các chỉ số sinh tồn.

Theo ghi nhận của y văn thế giới, các trường hợp trì hoãn sinh trẻ thứ hai trong song thai (delayed interval delivery) là rất hiếm gặp, thường chỉ kéo dài được 1-4 tuần. Việc Bệnh viện Từ Dũ kéo dài thai kỳ thành công thêm hơn 8 tuần (từ tuần 24 đến tuần 32) trong điều kiện có sót nhau và nhiễm khuẩn âm đạo là một kỳ tích.