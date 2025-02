Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, chuyên khoa Nam học cho biết, mới đây ông cùng cộng sự đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nam khoa đến khám trong tình trạng nặng, có biến chứng nguy hiểm.

Gánh hậu quả vì kiêng đi khám bệnh đầu năm

Trường hợp thứ nhất là anh P.H.C. (28 tuổi), đến khám vì bao quy đầu sưng tấy, đỏ, có mủ và rất đau đớn. Bệnh nhân cho biết, trước Tết đã thấy có dấu hiệu ngứa ngáy, khó chịu ở vùng kín, nhưng nghĩ do vệ sinh kém nên chủ quan không đi khám.

Sau Tết, tình trạng chàng trai càng trở nên nghiêm trọng, bao quy đầu sưng to, tiểu buốt và rát, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Tuy nhiên, do tâm lý "kiêng khám bệnh đầu năm", anh C. đã tự mua thuốc uống và bôi nhưng không hiệu quả.

Khi đến trung tâm sức khỏe nam giới ở TPHCM, anh C. được chẩn đoán bị viêm bao quy đầu - quy đầu bội nhiễm do nhiều loại vi khuẩn. Bác sĩ Duy cho biết, trường hợp của anh C. hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm nếu được khám và điều trị sớm.

Nhưng vì bệnh nhân tự điều trị không đúng cách đã làm tình trạng viêm nhiễm trở nên nặng hơn, gây nhiều đau đớn, khó chịu, khiến việc can thiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Một trường hợp nam giới tìm đến bác sĩ nam khoa khám bệnh (Ảnh: BV).

Một trường hợp khác là anh T.M.D. (25 tuổi) đến cầu cứu bác sĩ với triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt, có mủ vàng chảy ra từ niệu đạo. Chàng trai tiết lộ, bản thân có quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình mới quen trước Tết.

Sau đó, anh có những triệu chứng lạ, nhưng do ngại "đi bệnh viện đầu năm" nên đã tự mua thuốc kháng sinh uống. Hậu quả, tình trạng không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, mủ chảy ra nhiều hơn, gây đau rát và khó chịu.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh D. bị nhiễm lậu cầu, một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae (lậu) gây ra. Bệnh nếu được điều trị sớm bằng kháng sinh đặc hiệu hoàn toàn có thể khỏi.

Tuy nhiên, do bệnh nhân trì hoãn điều trị và tự ý dùng thuốc không đúng cách nên vi khuẩn đã kháng thuốc, khiến bệnh hiện đã tiến triển nặng hơn và có nguy cơ gây biến chứng như viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, thậm chí là vô sinh.

Còn anh N.V.A. (32 tuổi) đi khám với tình trạng sưng đau tinh hoàn trái kéo dài hơn 2 tuần. Anh cho biết, trước Tết anh đã có biểu hiện bất thường, nhưng do bận rộn công việc cuối năm nên không đi khám.

Sau Tết, tình trạng của anh trở nên nghiêm trọng hơn với cơn đau tăng dần, tinh hoàn sưng to, nóng đỏ, nhưng bệnh nhân vẫn chần chừ không đi khám, vì sợ vào viện đầu năm sẽ gặp xui xẻo.

Một trường hợp phẫu thuật xử lý tình trạng bất thường ở tinh hoàn cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Bác sĩ Duy cho biết, anh A. đã trong tình trạng viêm tinh hoàn diễn biến áp xe, cần phải nhập viện can thiệp ngoại khoa.

"Nếu được điều trị sớm bằng kháng sinh trước đó, bệnh nhân có tỷ lệ khỏi bệnh cao và ít biến chứng. Nhưng giờ bệnh đã kéo dài, vi khuẩn gây viêm đã tạo thành ổ áp xe, gây nhiều đau đớn cho bệnh nhân và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản", bác sĩ phân tích.

Khuyến cáo từ bác sĩ

Bác sĩ Trà Anh Duy khẳng định, quan niệm "kiêng khám bệnh sau Tết" hoàn toàn không có cơ sở khoa học, thậm chí còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Theo đó, nhiều người vì tâm lý e ngại nên trì hoãn việc khám chữa bệnh, khiến bệnh tiến triển nặng hơn, làm mất "thời gian vàng" nên khó điều trị và tăng nguy cơ biến chứng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Quan niệm sai lầm này còn khiến người bệnh lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên tầm soát sức khỏe định kỳ, giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, từ đó có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời.

Khi có dấu hiệu bất thường, cần sớm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, có đội ngũ bác sĩ giỏi, kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại.

Song song đó, mọi người phải xây dựng lối sống lành mạnh, bằng chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý, tránh stress, quan hệ tình dục an toàn... để góp phần nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật.