Bé gái suýt liệt tứ chi vì cú ngã khi trượt patin 2 năm trước

Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vừa tiếp nhận một bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng tê tay chân, yếu hai chân và đau vùng cổ kéo dài.

Tại đây, từ các chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác nhận bệnh nhi P.N.B.K. bị gãy trật đốt sống cổ C1-C2 kèm theo tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng. Tình trạng này có thể dẫn đến liệt tứ chi hoặc ngưng thở bất cứ lúc nào.

Theo lời mẹ bé K., chấn thương có thể bắt nguồn từ một cú ngã ngửa ra sau khi bé chơi trượt patin cách đây 2 năm. Sau tai nạn, trẻ không có biểu hiện bất thường nên gia đình đã chủ quan, không đưa con đi khám. Chỉ đến khi các dấu hiệu tê liệt tăng dần, bé mới được đưa đi kiểm tra rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật cấp cứu.

Sau cú ngã khi trượt patin 2 năm trước, cô bé bị chấn thương cổ nhưng không ai biết (Ảnh minh họa: Unsplash).

Ca mổ khẩn cấp được thực hiện dưới sự chỉ đạo của BSCK1 Nguyễn Thành Đô, Phó khoa Ngoại Thần kinh, với mục tiêu cố định hai đốt sống cổ bằng dụng cụ đặc biệt và giải ép tủy sống.

"Cột sống cổ là vùng phẫu thuật cực kỳ khó, đặc biệt ở trẻ em. Chỉ một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp, khiến bệnh nhi ngưng thở ngay trên bàn mổ", bác sĩ Đô khuyến cáo.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống theo dõi dẫn truyền thần kinh tủy sống hiện đại, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho trẻ, tránh được những rủi ro tử vong hay liệt vĩnh viễn.

Sau ca mổ kéo dài 8 tiếng, bệnh nhi có những dấu hiệu hồi phục tích cực. Sau một tuần, bé hết tê tay chân, vết mổ hồi phục tốt, đã bắt đầu tập đi trở lại.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Đô cũng cho hay, thời gian gần đây, các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh cũng tiếp nhận một nam sinh 14 tuổi (Khánh Hòa) bị liệt hai chân do đứt tủy sống sau tai nạn giao thông.

Theo người nhà, em bị trượt ngã khi đang đi xe máy, hai chân đau nhức. Tại bệnh viện địa phương, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhi bị gãy xương sống, tủy bị đứt, xương sống gãy vỡ phức tạp, được chuyển khẩn vào Bệnh viện Nhi đồng 2.

Hình ảnh cho thấy nam sinh bị chấn thương cột sống (Ảnh: BV).

Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng đặt dụng cụ cố định cột sống, giúp em giảm đau và tránh lở loét do nằm lâu.

"Nhiều phụ huynh chỉ cho con chụp CT não sau khi té đập đầu mà quên kiểm tra vùng cổ. Thực tế, chấn thương cổ có thể xảy ra đồng thời nhưng không biểu hiện ngay”, bác sĩ Đô khuyến cáo.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Đô cho biết, chấn thương cột sống ở trẻ em chiếm 1-10% trường hợp chấn thương. Đặc biệt, tổn thương vùng cổ và thắt lưng ít gặp nhưng rất nguy hiểm vì ảnh hưởng không nhỏ tới cột sống. Đây là trung tâm điều khiển vận động và hô hấp của cơ thể.

Ở trẻ em, do xương còn mềm và dây chằng lỏng lẻo, các chấn thương dù nhẹ cũng có thể gây trượt hoặc gãy đốt sống, dẫn đến liệt, suy hô hấp hoặc thậm chí tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Nếu trẻ bị đau cổ, tê tay chân hoặc yếu chi dù chỉ thoáng qua sau té ngã, nên chụp thêm cột sống cổ để phát hiện sớm tổn thương, tránh nguy cơ liệt hoặc tử vong.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần nhắc trẻ tuân thủ luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe máy - xe đạp điện khi chưa đủ tuổi.