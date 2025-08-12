Chữa đau lưng 6 năm mới phát hiện nguyên nhân do sỏi thận

Nhiễm trùng đường tiết niệu vì chữa đau lưng sai cách

Bà H. vào BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng sốt cao, rét run, đau dữ dội vùng hông lưng phải. Sau khi tiếp cận quy trình cấp cứu chuyên khoa và được thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết (siêu âm, CT-Scan), bệnh nhân được xác định có một viên sỏi kích thước lớn đến 2,5cm nằm trong đài bể thận bên trái. Đây là nguyên nhân gốc rễ gây ra tình trạng đau lưng kéo dài cho bệnh nhân, từ đó biến chứng nhiễm trùng đường tiết niệu và ứ mủ thận trái, khiến bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.

Lý giải về trường hợp này, ThS.BS.CKII Trịnh Minh Thanh - Trưởng Đơn nguyên Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết các kết quả thăm khám tại địa phương trước đó đều hướng đến bệnh lý thoái hóa cột sống, khiến bệnh nhân kiên trì điều trị theo hướng này bằng cả thuốc Tây, Đông y.

Nhiều năm qua, viên sỏi thận không được phát hiện và xử lý đã gây chèn ép các nhu mô thận đồng thời chặn đứng đường thoát ra của nước tiểu từ thận xuống niệu quản. Lượng nước tiểu tích tụ tại thận khiến vi khuẩn phát triển và sinh ra mủ, gây tổn thương mô thận.

Sỏi thận kích thước lớn kèm nhiễm khuẩn đường tiết niệu (Ảnh: BVCC).

Cũng theo ThS.BS.CKII Trịnh Minh Thanh, vấn đề đau lưng dai dẳng của bệnh nhân H. chỉ có thể được điều trị dứt điểm khi viên sỏi thận được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, vì bệnh nhân đã có biến chứng viêm nhiễm đường tiết niệu, ứ mủ thận kèm theo rất nhiều bệnh lý nền như hạ kali, hội chứng trào ngược, tăng huyết áp nên ê-kíp Ngoại Tiết niệu phải kiểm soát chặt chẽ tình trạng nhiễm trùng trước bằng phác đồ kháng sinh theo tiêu chuẩn Hiệp hội Tiết niệu Châu Âu. Đồng thời điều trị ổn định các chỉ số đường máu, huyết áp mới có thể tiến hành tán sỏi cho bệnh nhân.

Sau 2 tuần, khi các chỉ số viêm đã về âm tính, bà H. được chỉ định tán sỏi qua da bằng laser. Đây là phương pháp hiện đại và tối ưu với trường hợp của bệnh nhân H. bởi cho phép tiếp cận và tán vỡ viên sỏi qua một đường rạch da nhỏ chỉ 1cm đi từ phía hông lưng đến vị trí sỏi.

Ê-kíp Hồng Ngọc thực hiện phương pháp tán sỏi qua da (Ảnh: BVCC).

Với thiết bị nội soi hiện đại Karl Storz cho phép quan sát rõ nét vị trí sỏi, kết hợp kinh nghiệm hơn 30 năm xử lý các ca sỏi tiết niệu phức tạp của ThS.BS.CKII Trịnh Minh Thanh - người trực tiếp thực hiện ca mổ, viên sỏi đã được tán thành nhiều mảnh nhỏ và hút ra ngoài toàn bộ. Quá trình can thiệp diễn ra chính xác, không gây tổn thương thêm cho nhu mô thận vốn đã suy yếu, từ đó giúp bảo toàn chức năng thận và tạo điều kiện hồi phục tốt cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

“Cứ nghĩ đau lưng do làm việc đồng áng, không ngờ do sỏi tiết niệu”

Chia sẻ của bệnh nhân T.T.H cũng phản ánh tâm lý chủ quan của nhiều người khi gặp tình trạng đau lưng dai dẳng. Ít ai ngờ rằng, đây có thể là dấu hiệu của sỏi tiết niệu. Thận nằm dưới khung xương sườn, tựa vào hai bên cột sống và các cơ lưng. Khi sỏi xuất hiện, cản trở đường dẫn nước, khiến ống thận giãn phình, từ đó gây áp lực lên các mô xung quanh và kích thích dây thần kinh cảm giác, tạo ra cảm giác đau ở vùng lưng.

Do bỏ qua những dấu hiệu ban đầu, bà đã để lỡ "thời điểm vàng" để điều trị sỏi thận. Tuy nhiên, nhờ được tiếp nhận quy trình cấp cứu kịp thời, bài bản, được đánh giá chính xác nguyên nhân gây đau bằng hệ thống máy thiết bị hiện đại và áp dụng kỹ thuật can thiệp bằng phương pháp tán sỏi tiên tiến với mức độ xâm lấn tối thiểu, sức khỏe của bà đã ổn định chỉ sau 2 ngày điều trị.

Bác sĩ giải thích về tình trạng sỏi tiết niệu cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

ThS.BS.CKII Trịnh Minh Thanh cho biết thêm: Cơn đau lưng do sỏi thường khởi phát một bên, không thay đổi theo tư thế và đôi khi đi kèm tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu ra máu trong khi đó, đau do cột sống thường liên quan đến vận động, có thể giảm khi nghỉ ngơi và kèm theo tê bì chân nếu chèn ép rễ thần kinh.

Phân biệt cơn đau lưng do sỏi với đau lưng thông thường để đến thăm khám đúng chuyên khoa là cách tối ưu để người bệnh hạn chế những biến chứng do sỏi tiết niệu gây ra như: Viêm nhiễm đường tiết niệu, giãn đài bể thận, thậm chí là suy thận.