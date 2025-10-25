Hơn 34.000 người khuyết tật, nạn nhân da cam được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Đây là kết quả từ dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (Dự án Hòa nhập). Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ bằng vốn ODA không hoàn lại cùng với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026 với tổng giá trị 65 triệu USD, dự án hướng tới hỗ trợ 60.000 người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học trong chiến tranh (gồm Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đồng Nai).

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng giám đốc Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (Ảnh: L.H).

Chia sẻ tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện dự án diễn ra mới đây tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng Giám đốc Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), cho biết, dự án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, đến hết tháng 6, hơn 34.000 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam đã được tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ sinh kế.

Hàng nghìn cán bộ y tế phục hồi chức năng được tập huấn nâng cao năng lực. Hơn 30 trung tâm phục hồi chức năng được nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

“Các chương trình truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng được triển khai sâu sắc, toàn diện, góp phần xóa bỏ những rào cản kỳ thị, phân biệt đối xử. Hệ thống y tế, giáo dục và xã hội tại các địa phương được củng cố tạo nền tảng vững chắc cho việc giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật”, Thiếu tướng Hiền chia sẻ.

Đặc biệt, hơn 18.500 người nhà và người chăm sóc được đào tạo kỹ năng chăm sóc và hỗ trợ trong việc chăm sóc. Hơn 1.000 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và gia đình được hỗ trợ hòa nhập xã hội, sinh kế…

Ông Trần Đức Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, cho biết, tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án hiện đạt khoảng 50%.

Dự án đã ghi nhận những kết quả vượt trội trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương, cải thiện hệ thống chăm sóc phục hồi chức năng cộng đồng và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật.

Thông qua dự án nhiều người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; cán bộ y tế phục hồi chức năng được tập huấn nâng cao năng lực... (Ảnh: L.H).

Dù vậy, theo ông Hùng, trong quá trình triển khai, dự án chịu ảnh hưởng nhất định bởi biến động hành chính tại một số địa phương, làm gián đoạn tiến độ trong một giai đoạn nhất định.

Để bảo đảm đạt đầy đủ các chỉ tiêu, dự án dự kiến được điều chỉnh thời gian thực hiện thêm một năm, kéo dài đến hết năm 2027. Đồng thời điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương về chỉ tiêu, các chỉ số…

Dự án là một trong những chương trình nhân đạo có quy mô và hiệu quả cao nhất dành cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Việc này góp phần khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam và Mỹ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hướng tới tương lai hòa nhập và phát triển bền vững.