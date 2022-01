Rùng mình những tai nạn thương tâm do pháo nổ trong ngày Tết

Tai nạn gần nhất do pháo nổ xảy ra tại Tân Kỳ, Nghệ An với một nam học sinh lớp 11. Chiều 25/1, khi đang ở nhà thì em lấy pháo hoa ra đốt. Không may khi pháo nổ bắn vào người khiến nạn nhân bị bỏng. Hàng xóm nghe tiếng hét nên vội đến đưa đi cấp cứu.

Tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An), bệnh nhân được chẩn đoán bỏng toàn thân độ I, II, III, IV. Hai mắt của bệnh nhân cũng bị bỏng giác mạc, nhanh chóng được sơ cứu rồi chuyển tuyến điều trị.

Trước đó, tại Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận ca tai nạn thương tâm do pháo tự chế phát nổ là một thanh niên 19 tuổi ở Hải Dương.

Tuy nhiên, chấn thương của nam thanh niên này nghiêm trọng hơn nhiều, không chỉ bỏng, bệnh nhân còn bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vết thương nhãn cầu trái, vết thương dập nát bàn tay 2 bên, bên phải cụt chấn thương ngón I, II, bên trái: Vết thương dập nát gãy hở xương đốt bàn ngón I, cụt chấn thương đốt 3 ngón II.

Tai nạn xảy ra hôm 6/12/2021, khi nam thanh niên này đang chế pháo tại nhà thì pháo phát nổ, gây đa chấn thương trầm trọng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, dù nỗ lực hết sức, nhưng các bác sĩ không thể bảo tồn được bàn tay dập nát quá nặng của em. Các bác sĩ đã phải sửa mỏm cụt đến khối tụ cốt ngón I, II, sửa mỏm cụt đến đốt ngón III, IV, găm kim xương đốt bàn ngón I, III tay phải; găm kim xương đốt bàn, cắt cụt ngón I, sửa mỏm cụt đốt 3 ngón II.

Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa hàm mặt thẩm mỹ phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng mặt: kết hợp xương nẹp vít xương hàm trên - gò má.

Các bác sĩ chuyên khoa mắt phối hợp xử lý vết thương mắt: múc nhãn cầu trái, khâu bảo tồn nhãn cầu phải. Điều này có nghĩa thị lực mắt trái của em vĩnh viễn không phục hồi.

Tai nạn pháo nổ khiến nam thanh niên bị đa chấn thương, phải múc bỏ nhãn cầu.

Trước đó, cũng tại BV Việt Đức, các bác sĩ đã rất đau lòng khi buộc phải cắt cụt tay phải của em học sinh lớp 11 ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Các bác sĩ không thể cứu bàn tay dập nát do pháo nổ của bệnh nhân, buộc phải cắt bỏ.

Theo lời chia sẻ của bệnh nhân, em đã cùng bạn mua bột pháo trên mạng về nhà quấn giấy và tự chế pháo. Trong lúc chế tạo thì đột nhiên phát nổ, chỉ có H. bị thương còn các bạn em may mắn thoát nạn.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cố gắng cứu bàn tay em nhưng không thể. Do tác động của pháo nổ, bàn tay phải của em dập nát nghiêm trọng. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc tổ chức dập nát, sửa mỏm cụt tay phải.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết, năm nào cũng vậy, cứ dịp gần Tết, trong Tết, các tai nạn liên quan pháo nổ lại xảy ra.

Trong khi đó, tai nạn này thường gây ra những chấn thương nặng và rất nặng. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời do pháo nổ tự chế, người cụt tay, người mù mắt, trong khi tuổi các bệnh nhân thường khá trẻ.

Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ, gây nguy hại cho bản thân và xã hội. Đặc biệt cần tuyên truyền đến nhóm học sinh, sinh viên, thanh niên trẻ rất hay chế pháo vào dịp Tết.

Các bác sĩ khuyến cáo, tình trạng chế tạo pháo xảy ra ngày càng nhiều, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh. Do đó, các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường quản lý, có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra cho các em. Người dân cũng cần tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ, không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ, gây nguy hại cho bản thân và xã hội.