Ăn bánh hạnh nhân đậu phộng khi nằm võng, nam sinh bất ngờ nguy kịch

Ngày 11/3, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này đã giải cứu ngoạn mục một trường hợp nam sinh mắc kẹt dị vật trong phổi nguy hiểm.

Bệnh nhân là em L.T.H. (15 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), gặp sự cố trong lúc nằm võng ăn bánh hạnh nhân đậu phộng. Khi đang ăn, em bất ngờ ho sặc sụa kèm nôn ói.

Ba ngày sau, nam sinh đến thăm khám tại một phòng khám tư ở địa phương, được chẩn đoán viêm phế quản và được tiêm thuốc không rõ loại. Đến ngày thứ 6 sau sự cố, thấy tình trạng mệt và khó thở của nam sinh ngày càng tăng, gia đình đã đưa em đến bệnh viện chuyên khoa sản - nhi ở địa phương.

Các bác sĩ tại đây đã chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi, cho thở oxy và điều trị kháng sinh. Kết quả CT scan phát hiện có dị vật trong phổi trái, nên bệnh nhân được chuyển khẩn đến tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, kết quả chụp CT đường thở chuyên sâu xác định dị vật nằm ở đoạn cuối phế quản gốc trái, gây biến chứng xẹp phân thùy đáy - lưng phổi trái kèm theo tràn khí trung thất. Tình trạng này cực kỳ nguy hiểm, nếu không xử trí kịp thời có thể gây tổn thương nghiêm trọng vĩnh viễn cho hệ hô hấp.

Dị vật là hạt hạnh nhân bít kín phế quản của nam sinh (Ảnh: BV).

Khi tiến hành nội soi đường thở, ê-kíp bác sĩ phải đối mặt với một thách thức lớn. Dị vật là hạt hạnh nhân đã nằm trong phế quản suốt 7 ngày, kích thích phản ứng viêm dữ dội và có nhiều mô hạt, giả mạc viêm bao bọc chặt xung quanh.

Ngoài ra, lòng phế quản bệnh nhân còn chứa nhiều đàm trắng đục, làm hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn cho việc tiếp cận bằng các dụng cụ nội soi thông thường.

Thách thức lớn nhất là hạt hạnh nhân thuộc nhóm dị vật không cản quang, gần như "vô hình" dưới hệ thống X-quang. Vì vậy, việc sử dụng kìm gắp truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây tổn thương sâu hơn cho niêm mạc phổi.

Trước tình hình này, các bác sĩ điều trị quyết định hội chẩn và phối hợp với ê-kíp thông tim can thiệp để tìm giải pháp phù hợp. Để xác định vị trí dị vật, ê-kíp đã đưa ra sáng kiến bơm thuốc cản quang trực tiếp vào phế quản chứa dị vật thông qua hệ thống nội soi.

Thuốc cản quang lúc này đóng vai trò như "bản đồ định vị", giúp bác sĩ nhìn rõ cấu trúc đường thở và vị trí dị vật dưới màn hình tăng sáng. Dựa vào hình ảnh này, bác sĩ sử dụng thòng lọng tim mạch 3 vòng để luồn ra phía sau dị vật, rồi bung ra để giữ chặt và kéo ra được một phần hạt hạnh nhân.

Phần còn lại của dị vật được xử lý thành công bằng kìm cá sấu hô hấp truyền thống.

Theo BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trong trường hợp phức tạp này, việc linh hoạt kết hợp dụng cụ của chuyên ngành tim mạch can thiệp với nội soi hô hấp đã mở ra giải pháp hiệu quả để xác định chính xác vị trí dị vật và lấy ra an toàn, hạn chế tối đa tổn thương cho bệnh nhân.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, hết khó thở và các thông số hô hấp trở lại bình thường.

Trường hợp này cũng là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn hóc dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Bác sĩ Tiến khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi tiếp xúc với các vật nhỏ, đồ chơi có chi tiết rời hoặc thức ăn dễ gây hóc.

Đối với trẻ lớn và cả người trưởng thành, thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa hoặc la khóc có thể khiến thức ăn rơi vào đường thở, dẫn đến tắc nghẽn nguy hiểm.