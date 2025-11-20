Cảnh báo thế hệ trẻ mắc bệnh người già vì thuốc lá mới

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), thuốc lá mới tàn phá sức khỏe người hút khủng khiếp.

Ông nhớ mãi nam bệnh nhân mới hơn 20 tuổi, sức khỏe trước đó hoàn toàn bình thường, vậy mà khi nhập viện thì tổn thương nặng đến mức tưởng bị đột quỵ.

Não bệnh nhân hoại tử diện rộng, có trường hợp lên đến 1/4, thậm chí 1/3 thể tích não, xuất huyết lan khắp, mức độ nặng hơn nhiều so với người cao tuổi bị nhồi máu não. Khi vào viện, bệnh nhân được cấp cứu hồi sức tích cực: hạ thân nhiệt, thở máy, lọc máu...

Hay mới đây, bệnh nhân nam 17 tuổi, nhập viện ngày 26/10 trong tình trạng kích thích, co giật và hôn mê sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.

Mới 17 tuổi, nhưng thanh niên này mắc nhiều bệnh của tuổi già, từ suy thận, phổi tắc nghẽn mạn tính (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân đã được cấp cứu cơn co giật, đặt ống nội khí quản, thở máy và gây mê.

"Ngoài ra, bệnh nhân có suy thận xuất hiện rất sớm, tiến triển nhanh dẫn đến phải lọc máu. Đây là tình trạng suy thận trực tiếp do các chất độc trong thuốc lá điện tử gây ra. Mẫu thuốc lá điện tử do gia đình cung cấp qua xét nghiệm tìm thấy 2 chất ma túy tổng hợp thế hệ mới là MDMB - 4en PINACA và ADB-4en-PINACA", TS Nguyên thông tin.

Kết quả kiểm tra chức năng phổi cho thấy có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nặng. Đây là tình trạng rất giống với căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thường gặp ở các bệnh nhân nghiện thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, do đường thở bị thuốc lá gây ngộ độc, tổn thương, phù nề, xơ hóa và có thắt dẫn tới hẹp.

Tình trạng này là giai đoạn cuối của bệnh phổi do thuốc lá, rất khó chữa, ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe các bệnh nhân và đang là gánh nặng cho hệ thống y tế.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết em hút song song cả thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống. Em chia sẻ, từ năm 13 tuổi bắt đầu hút thuốc lá điện tử, đến năm 14 tuổi hút thêm thuốc lá điếu.

Việc hút thuốc lá điện tử của bệnh nhân khi còn thiếu niên đã dẫn tới việc hút thuốc lá điếu và sớm gây ra bệnh phổi tắc nghẽn ở bệnh nhân ngay trước khi trở thành một người lớn.

"Chính những ca bệnh này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy mức độ tàn phá của loại sản phẩm này - biến một người trẻ đang ở độ tuổi sung sức, học hành, làm việc, bỗng trở thành bệnh nhân với tổn thương nặng nề hơn cả người già", TS Nguyên nhấn mạnh.

TS Nguyên khuyến cáo, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng mở ra xu hướng sử dụng, lạm dụng và nghiện các hóa chất nhân tạo tổng hợp không có điểm dừng.

Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gây thiệt hại toàn diện mọi mặt cho tất cả các quốc gia. Đây là các sản phẩm cần phải nhanh chóng loại bỏ ra khỏi đời sống.

Tất cả các loại thuốc lá đều đi ngược lại và phá hủy các nguyên tắc và nỗ lực chống ô nhiễm môi trường, giữ không khí sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn thuốc, an ninh trật tự xã hội và bảo vệ giống nòi.