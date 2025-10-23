Học người Nhật cách “chữa bệnh” bằng rừng

Gần gũi với thiên nhiên giúp hạ huyết áp, giảm căng thẳng

Shinrin-yoku là một thực hành có chủ đích, chậm rãi và mang tính thiền định. Theo đó, chúng ta ngắt kết nối với guồng quay hối hả của cuộc sống và các thiết bị kỹ thuật số để "tắm" mình trong bầu không khí của rừng, sử dụng cả năm giác quan.

Điều quan trọng ở đây không phải là quãng đường đi được mà là chất lượng của sự kết nối, quan sát ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lắng nghe tiếng chim hót, hít thở mùi hương của đất ẩm và chạm vào lớp vỏ cây xù xì.

"Chúng ta là một phần của thế giới tự nhiên, nhưng lối sống hiện đại đã kéo chúng ta ra khỏi nó. Tắm rừng đơn giản là đưa chúng ta trở về nhà", Tiến sĩ Qing Li, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về liệu pháp rừng từ Trường Y khoa Nippon ở Tokyo (Nhật Bản) giải thích.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh lợi ích của liệu pháp chữa bệnh bằng thiên nhiên (Ảnh: Scmp).

Một phân tích tổng hợp trên tạp chí Environmental Health and Preventive Medicine đã xem xét 28 nghiên cứu trong vòng 5 năm. Kết quả cho thấy, liệu pháp này mang lại một "đơn thuốc" toàn diện cho cơ thể.

Cụ thể, liệu pháp này có thể giúp hạ huyết áp một cách đáng kể. Với hệ thần kinh, nó làm giảm nồng độ của các hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol trong máu. Đây là những tác nhân chính gây ra các vấn đề sức khỏe mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và suy giảm hệ miễn dịch.

Theo một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Forests, các cơ chế sinh học đằng sau những lợi ích này đang dần được làm sáng tỏ.

Các nhà khoa học giải thích rằng, việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ, tăng cường hoạt động của hệ thần kinh đối giao cảm (chịu trách nhiệm cho trạng thái nghỉ ngơi và tiêu hóa) và giảm stress oxy hóa, hai yếu tố then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài những lợi ích về thể chất, tác động của tắm rừng đối với sức khỏe tinh thần cũng vô cùng sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đang phải đối mặt với một "đại dịch" kiệt sức.

Đối với những người làm ở các ngành nghề áp lực cao như y tế, liệu pháp này cũng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên được công bố trên cổng thông tin y khoa PubMed đã theo dõi các bác sĩ và nhân viên y tế. Kết quả cho thấy chỉ sau một buổi tắm rừng có hướng dẫn kéo dài 3 giờ, những người tham gia đã giảm đáng kể các dấu hiệu kiệt sức nghề nghiệp, mệt mỏi về cảm xúc, đồng thời cải thiện tâm trạng và giảm lo âu.

Tác động của liệu pháp thiên nhiên không chỉ dừng lại ở việc chữa lành cho người lớn. Khi được thực hành sớm, nó còn có khả năng định hình tương lai.

Một nghiên cứu trên tạp chí Ecopsychology tập trung vào các học sinh trung học cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn. Chỉ sau 3 buổi tắm rừng trong vòng 3 tuần, ý thức kết nối với thiên nhiên, lòng biết ơn và sự quan tâm của các em đối với môi trường đều tăng lên rõ rệt.

“Kê đơn” chữa bệnh bằng thiên nhiên

Việc sống gần những mảng không gian xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: T.H).

Theo Pubmed, chính những lợi ích này của liệu pháp thiên nhiên đang thúc đẩy một cuộc đối thoại mới về chính sách y tế công cộng. Các bác sĩ ở Scotland hiện đã có thể "kê đơn" cho bệnh nhân đi dạo trong thiên nhiên.

Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, các trung tâm chữa bệnh bằng rừng được chính phủ chứng nhận đã trở thành một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.

Dù vậy, bạn không cần phải đến một khu rừng nguyên sinh để nhận được những lợi ích này. Ngay cả những mảng xanh đô thị cũng đóng vai trò là một "hạ tầng y tế công cộng" thiết yếu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã công nhận mối liên hệ giữa việc tiếp cận không gian xanh và tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn, từ bệnh tim, béo phì đến các vấn đề về hô hấp.

Một nghiên cứu năm 2023 đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health chỉ ra rằng việc sống gần không gian xanh có thể làm giảm nguy cơ cần dùng thuốc điều trị các chứng rối loạn tâm thần. Công viên đô thị giúp làm mát các khu dân cư, lọc không khí ô nhiễm...