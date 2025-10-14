Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam đạt tỷ lệ thành công 60%, ngang tầm quốc tế

Thông tin trên được GS.TS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và đón nhận Chứng nhận RTAC quốc tế, diễn ra chiều 14/10 tại Hà Nội.

Theo GS Ánh, bên cạnh các công tác chuyên môn của bệnh viện tuyến cuối về chuyên ngành sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản là một mũi nhọn của bệnh viện.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, tỷ lệ thành công của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện đạt gần 60% (Ảnh: T.T).

"Sau 25 năm thành lập, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia tự hào được trao chứng nhận RTAC. Chứng nhận này không phải là tấm huy chương mà là một cây gậy thần, cột trụ để tất cả những ai làm hỗ trợ sinh sản có con đường noi theo", GS Ánh nói.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương bày tỏ tri ân đến những thế hệ đã đặt nền móng và dẫn dắt Trung tâm đi qua hành trình 25 năm trưởng thành.

Từ ca chọc hút noãn đầu tiên năm 2000 đến nay, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia đã không ngừng đổi mới, luôn tiên phong trong việc tiếp cận, cập nhật và làm chủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, từ cơ bản đến chuyên sâu.

Các chuyên gia tham gia thảo luận tại hội thảo, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia (Ảnh: T.T).

Các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF); tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI); lưu trữ tinh trùng, trứng, phôi được thực hiện tại bệnh viện với tỷ lệ thành công cao.

Việc chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi (PGT) nâng tỷ lệ thành công IVF lên 50-60%.

"Tỷ lệ thành công của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đạt khoảng 60%, tương đương với khu vực và quốc tế. Đây là một kết quả rất đáng mừng dù lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Việt Nam đi sau thế giới rất nhiều năm", GS Ánh thông tin.

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Nâng cao quản trị chất lượng trong hỗ trợ sinh sản”, diễn ra chiều cùng ngày, với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Các chuyên gia trao đổi về xu hướng toàn cầu trong quản lý chất lượng IVF, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và điều trị...

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia chính thức đón nhận Chứng nhận RTAC (Reproductive Technology Accreditation Committee), do Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand (ANZARD) cấp.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn - giải pháp cho ca thụ tinh khó (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Việc đạt được chứng nhận RTAC không chỉ ghi dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, nghiên cứu và hội nhập sâu rộng với cộng đồng IVF toàn cầu - nơi Việt Nam đang ngày càng khẳng định tầm vóc và bản lĩnh.

GS Ánh bày tỏ tham vọng, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia ngày càng phát triển bền vững, với chiến lược nâng cao chất lượng chuyên môn; chuyển đổi số toàn diện; y học cá thể hóa sẽ trở thành Trung tâm Hỗ trợ sinh sản hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam hiện có hơn 70 trung tâm hỗ trợ sinh sản, trong đó có 8-9 trung tâm được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong số các trung tâm này, có 2 bệnh viện công lập đạt chất lượng ngang tầm khu vực và quốc tế, trong đó có Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Việt Nam đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đóng vai trò là bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu, có trách nhiệm hỗ trợ và nâng cao chất lượng của các trung tâm khác trên cả nước. Trong đó, việc đào tạo, nâng cao chuyên môn và duy trì chất lượng của đội ngũ chuyên gia là một trong những yếu tố then chốt để đạt được kết quả tốt.

Theo GS Ánh, việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt là yếu tố then chốt để đạt được kết quả tốt trong hỗ trợ sinh sản.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Việt Nam - dù đi sau thế giới gần 15-20 năm - nhưng chất lượng sẽ ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe người dân.