Ho 4 tháng không khỏi, phát hiện hạt hồng xiêm mắc trong phế quản

Ngày 26/3, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin về một ca can thiệp thành công, gắp hạt hồng xiêm ra khỏi phế quản của một bệnh nhân nam 41 tuổi ở Quảng Ngãi.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, khó thở và thậm chí ho ra máu không rõ nguyên nhân. Các triệu chứng này đã kéo dài nhiều tháng và không đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đó.

Hạt hồng xiêm nằm trong phế quản bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Mặc dù bệnh nhân không nhớ có tiền sử sặc dị vật, nhưng các triệu chứng kéo dài gần 4 tháng đã khiến các bác sĩ nghi ngờ có tổn thương đường thở. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sau đó đã ghi nhận hình ảnh bất thường tại phế quản phải.

Qua nội soi phế quản, các bác sĩ đã phát hiện một dị vật là hạt hồng xiêm, kích thước hơn 2cm, nằm ở phế quản thùy dưới phải. Dị vật này đã gây chít hẹp lòng phế quản, kèm theo tổ chức hạt và viêm phổi hậu tắc.

Bác sĩ Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng đã phối hợp với Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, thực hiện nội soi phế quản ống mềm và gắp thành công dị vật ra ngoài. Sau ca can thiệp, tình trạng hô hấp của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, các triệu chứng ho và khó thở giảm đáng kể.