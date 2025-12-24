Ho kéo dài, đi khám phát hiện 2 răng giả mắc trong phổi suốt 20 năm

Ngày 24/12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng đã can thiệp thành công một ca dị vật đường thở hiếm gặp. Hai chiếc răng giả rơi vào phổi bệnh nhân và tồn tại suốt hơn 20 năm.

Bệnh nhân là ông N.Đ.H. (SN 1976, trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng), được chuyển từ tuyến dưới đến trong tình trạng sốt, ho nhiều, khó thở.

Dị vật là 2 chiếc răng giả rơi vào phổi bệnh nhân và tồn tại suốt hơn 20 năm (Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng).

Khai thác bệnh sử cho thấy, ông H. làm răng giả từ năm 22 tuổi, một năm sau bị mất 2 răng nhưng không rõ nguyên nhân và không đi khám. Từ đó, bệnh nhân thường xuyên viêm phổi.

Gần đây, các triệu chứng nặng hơn. Chụp CT ngực tại tuyến dưới, các bác sĩ đã phát hiện dị vật đường thở nghi kim loại nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán dị vật tồn tại lâu ngày trong phổi, kèm tình trạng viêm đông đặc và xẹp phổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hùng, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, dị vật nằm trong phổi hơn 20 năm, nguy cơ bám dính cao nên ê-kíp ưu tiên điều trị kháng sinh, kháng viêm để kiểm soát nhiễm trùng trước khi can thiệp.

Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được nội soi phế quản, xác định dị vật là hai chiếc răng giả bám chặt trong lòng phế quản và đã được gắp ra an toàn. Sức khỏe bệnh nhân hiện tại cải thiện rõ rệt và xuất viện.