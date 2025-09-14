Hiểu đúng về dị ứng đường thở, chủ động bảo vệ sức khỏe hô hấp cả gia đình

Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống, sức khỏe lâu dài của người bệnh, nhất là trẻ nhỏ và người có cơ địa dị ứng.

Nhằm cung cấp thông tin khoa học, chính thống và dễ hiểu tới độc giả, báo Dân trí phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Các bệnh liên quan đến dị ứng đường thở”.

Dị ứng dường thở là một tình trạng khá phổ biến (Ảnh minh họa: Getty).

Tham gia tọa đàm là hai chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dị ứng - miễn dịch:

- PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh - Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Vinmec Times City

- BS Nguyễn Duy Bộ – Bác sĩ Hô hấp dị ứng Nhi khoa, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Vinmec Times City

Tọa đàm sẽ tập trung phân tích sâu các bệnh lý phổ biến như viêm mũi dị ứng, hen phế quản – những bệnh mạn tính, dễ tái phát theo mùa hoặc khi tiếp xúc với các dị nguyên trong môi trường sống.

Trong chương trình, các chuyên gia sẽ giúp phân biệt rõ viêm mũi dị ứng với cảm cúm thông thường, một nhầm lẫn khá phổ biến khiến người bệnh chủ quan và điều trị sai hướng.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ chỉ ra các dấu hiệu nhận biết sớm bệnh hen ở trẻ nhỏ, nhóm đối tượng dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình.

Một nội dung quan trọng được đề cập là các yếu tố thúc đẩy tỉ lệ mắc bệnh dị ứng đường thở tại Việt Nam ngày càng gia tăng, bao gồm ô nhiễm không khí, thay đổi khí hậu, môi trường sống khép kín và xu hướng ít tiếp xúc với vi sinh vật tự nhiên khiến hệ miễn dịch bị lệch hướng.

Ngoài phần chia sẻ chuyên môn, tọa đàm còn dành thời lượng để giải đáp trực tiếp các câu hỏi của khán giả gửi tới, giúp người xem có thêm kiến thức thực tế để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe hô hấp cho bản thân và người thân trong gia đình.

Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi trước qua fanpage hoặc theo dõi trực tiếp để được các chuyên gia tư vấn cụ thể.