Vaccine ung thư của Nga mở ra hy vọng mới cho nhân loại

Ngày 12/9, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ Y tế nói riêng, hai quốc gia nói chung.

Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan (Ảnh: Moh).

Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng Bộ Y tế và các nhà khoa học Liên bang Nga đã đạt được thành tựu mang tính bước ngoặt trong nghiên cứu và phát triển vaccine mới chống ung thư, được công bố vào đầu tháng 9. Đây là thành tựu khoa học - công nghệ y tế mở ra hy vọng mới cho nhân loại trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko chúc mừng Bộ Y tế Việt Nam với nhiều thành tựu được quốc tế ghi nhận.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko (Ảnh: Moh).

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cũng chia sẻ về những nội dung hai bên hướng tới thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như: Hợp tác trao đổi trang thiết bị về y tế, trao đổi chuyên gia về các lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, công nghệ chống ung thư, công nghệ sinh học…

Bộ Y tế Nga mong muốn hợp tác phát triển, nhân rộng mô hình du lịch gắn với chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân Nga sang điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Để tăng cường hợp tác giữa hai bên, Bộ Y tế Nga sẵn sàng cung cấp danh sách các bệnh viện hàng đầu, các trung tâm nghiên cứu vaccine, ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp dược phẩm trong các lĩnh vực trên cho Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, chương trình hội đàm này tiếp tục mở ra các lĩnh vực cả hai bên đang quan tâm, đồng thời cụ thể hóa Tuyên bố chung mà Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã thông qua vào tháng 5 vừa qua và triển khai cụ thể Bản ghi nhớ về hợp tác y tế, góp phần đưa quan hệ hợp tác y tế Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

Chính phủ Liên bang Nga, Bộ Y tế Nga thời gian qua đã dành nhiều học bổng, tổ chức nhiều khóa đào tạo cho sinh viên và cán bộ y tế Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực.

Hai bên tiếp tục quan tâm lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đặc biệt là trong việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhân viên y tế. Việt Nam và Liên bang Nga có thể hợp tác trong việc trao đổi học viên và giảng viên, tham gia các khóa đào tạo và thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế của hai nước.

Bộ trưởng cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nga làm việc với các cơ quan liên quan để có thể tăng chỉ tiêu học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành y, dược của Việt Nam sang Nga theo học cao hơn con số 30 trên 1.000 suất chung mỗi năm hiện nay.

Về hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác trong sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc mới có chất lượng, đặc biệt là sinh phẩm, vaccine và thuốc điều trị ung thư, bệnh hiếm. Bộ Y tế Việt Nam đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp dược hai nước.

Chương trình hội đàm song phương được tiếp nối từ Bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa hai Bộ Y tế vào tháng 5 (Ảnh: Moh).

Luật Dược sửa đổi năm 2024 cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc tăng cường đầu tư thử nghiệm, sản xuất vaccine tại Việt Nam. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy việc hợp tác về sản xuất vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc từ Nga vào Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, hai bên có thể tăng cường hợp tác về y tế số, khám chữa bệnh từ xa và các ứng dụng y tế thông minh, AI trong y tế nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, với bệnh nhi, ung thư và bệnh hiếm.

Với mô hình du lịch gắn với chữa bệnh, Bộ trưởng mong muốn học hỏi mô hình điều dưỡng - nghỉ dưỡng kết hợp điều trị của Nga, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến hợp tác, mở rộng mô hình này tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình hội đàm, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế liên bang Nga tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác theo lộ trình đến năm 2030 đã được thống nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong đó bao gồm mở rộng hợp tác để các thuốc mới, vaccine, sinh phẩm của Nga và Việt Nam có thể tiếp cận được thị trường hai nước, phù hợp với quy định luật pháp của mỗi bên; hợp tác nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA; nghiên cứu phát triển thuốc dược liệu, thuốc sinh học…