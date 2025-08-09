Hiểm họa chết người từ vết cắn của chó, mèo

Cả nước ghi nhận 50 ca nghi dại và tử vong

Chiều 8/8 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai thí điểm dự án phòng chống bệnh dại và hỗ trợ chuyển đổi kinh doanh thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 50 trường hợp nghi dại và tử vong do dại. Hà Nội chưa ghi nhận ca tử vong nào do bệnh dại nhưng ghi nhận 4 ổ dịch dại trên chó tại 3 xã, phường.

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), những tỉnh ghi nhận trường hợp tử vong đều là tỉnh có bệnh dại lưu hành nhiều năm. Gia Lai là tỉnh có số ca tử vong cao nhất khu vực Tây Nguyên liên tiếp qua các năm.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết, dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Việt Nam đã tích cực đưa các chương trình hành động để tiến tới loại trừ bệnh dại, không có người chết vì bệnh dại.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội (Ảnh: D.L).

Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch để đến năm 2030 TP không có người chết vì bệnh dại. Trong đó, tập trung vào các nội dung quản lý đàn chó mèo nuôi, tiêm phòng bệnh dại, quản lý bệnh dại trên chó mèo, quản lý kinh doanh vận chuyển chó mèo, đặc biệt tăng cường truyền thông.

“Trong những năm gần đây, TP không có người chết vì bệnh dại. Chết vì bệnh dại là cái chết hết sức thương tâm. Vì thế, việc chúng ta cùng chung tay chung sức khống chế, tiến tới loại trừ bệnh dại là việc hết sức cao cả”, ông Đảng nói.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 không còn người chết vì bệnh dại

Ông Rahul Sehgal, Giám đốc Truyền thông Quốc tế của Tổ chức Soi Dog, cho rằng, còn nhiều thách thức liên quan hoạt động buôn bán chó mèo. Điều này dẫn đến rủi ro sức khỏe cộng đồng, trong đó bệnh dại là mối lo ngại chính.

Ngoài ra, còn phải kể đến vấn đề quản lý nguồn cung, bạo hành, trộm cắp chó mèo ảnh hưởng đến trật tự xã hội…

"Chúng tôi đánh giá cao quyết tâm và cam kết của TP Hà Nội trong việc giải quyết những thách thức này. Đồng thời, chúng tôi sẽ đồng hành cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để tạo ra những giải pháp bền vững, mang lại lợi ích cho cả con người và động vật", ông Rahul Sehgal nhấn mạnh.

Hà Nội sẽ thí điểm dự án tại 14 phường (Ảnh: D.L).

Bà Bùi Duyên, Giám đốc Chương trình Truyền thông Thay đổi Hành vi Hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, đối tác triển khai dự án tại Việt Nam, cho biết thêm, cách tiếp cận tổng thể và đa chiều trong kế hoạch hợp tác này bao trùm mọi khía cạnh cần thiết cho việc thực hiện thành công dự án.

“Chiến lược tổng thể này đảm bảo Hà Nội sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, đồng thời tạo ra những chuẩn mực mới cho các sáng kiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng đô thị trên cả nước", bà Duyên nói thêm.

Mục tiêu cuối cùng của dự án là hướng tới không có người tử vong do bệnh dại và chuyển đổi sinh kế liên quan tới hoạt động buôn bán thịt chó mèo nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an toàn liên quan đến bệnh dại. Đồng thời, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia loại bỏ các ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030.