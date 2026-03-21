Hay ngủ gật ban ngày, ngáy to: Cảnh báo hội chứng ngưng thở khi ngủ

Theo chuyên gia này, ngưng thở khi ngủ là một rối loạn đặc trưng bởi sự ngưng thở từng lúc khi ngủ trong thời gian từ 10 giây trở lên và dẫn đến giảm nồng độ oxy trong máu.

Ngưng thở khi ngủ có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, thậm chí đột quỵ, đột tử. Người bệnh có thể gặp tình trạng mệt mỏi, khó tập trung, lo âu, trầm cảm, dễ trở nên cáu gắt, kích động trong các tình huống không mong muốn.

Điều dưỡng thực hiện đo đa ký giấc ngủ cho người bệnh (Ảnh: P.T).

"Các dấu hiệu nhận biết điển hình của hội chứng ngưng thở khi ngủ là ngủ ngáy, thường xuyên ngủ gật ban ngày hoặc mất tập trung khi làm việc”, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi chia sẻ tại Hội thảo khoa học Cá thể hóa trong điều trị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ: Từ lý thuyết đến thực hành, diễn ra ngày 21/3 tại Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là một thách thức lớn trong thực hành lâm sàng hiện đại, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, đa chuyên khoa và ngày càng mang tính cá thể hóa.

“Việc cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm sinh lý của từng người bệnh là chìa khóa để nâng cao hiệu quả lâm sàng thay vì áp dụng các phác đồ đồng nhất. Chúng ta không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà phải hướng tới việc chuẩn hóa thực hành, từ chẩn đoán đến điều trị, nhằm đáp ứng thực tế tỷ lệ mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ đang gia tăng", chuyên gia này nhấn mạnh.

Theo đó, tại hội thảo, nhiều kiến thức y khoa tiên tiến và mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực y học giấc ngủ được cập nhật.

Ngoài 9 báo cáo chuyên môn về vai trò của đa ký giấc ngủ; cập nhật phương pháp chẩn đoán, điều trị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ; gánh nặng hô hấp trên bệnh nhân béo phì... hội thảo còn có một phiên thực hành lâm sàng do các chuyên gia đầu ngành trình bày và hướng dẫn.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi cảnh báo, người có dấu hiệu ngưng thở khi ngủ cần được khám chuyên khoa để phát hiện sớm và điều trị. Để được chẩn đoán chính xác, người bệnh cần khám chuyên khoa và được đo đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ để chẩn đoán.

Đến nay, có nhiều phương pháp điều trị ngưng thở khi ngủ, tùy vào triệu chứng, mức độ, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo nên giảm cân ở những người béo phì, tập luyện thể dục thể thao phù hợp, có lối sống lành mạnh, ít rượu bia...