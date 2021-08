Hành trình "thoát" Covid-19 của một gia đình có 9 người mắc bệnh

Dân trí Tháng 6/2021 là mốc thời gian khó quên với gia đình anh Thống ở Hà Tĩnh, khi cả 9 thành viên đều mắc Covid-19. Trải qua những chuỗi cung bậc cảm xúc, họ đã được điều trị lành bệnh và trở về.

Anh Thống cùng các thành viên trong gia đình đoàn tụ sau những ngày chiến đấu với Covid-19.

Sau khi điều trị lành bệnh, được trở về nhà và hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, nhưng những thành viên trong gia đình anh Lê Anh Thống (51 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn rất hạn chế đi ra ngoài để phòng dịch.

Chuỗi lây từ điểm tắm nước ngọt công cộng bãi biển Xuân Hải

Theo anh Thống, hai vợ chồng anh, năm đứa con, mẹ vợ, người giúp việc đều đã trở thành F1 khi tiếp xúc với F0 là một người họ hàng. Người này có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại điểm tắm nước ngọt công cộng đối diện bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, hồi đầu tháng 6/2021.

Sáng ngày 15/6, anh cùng ba người con, mẹ vợ và người giúp việc được đưa tới trường Mầm non Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh) cách nhà vài km để cách ly tập trung. Còn chị Tăng Thị Nhung (34 tuổi) và hai người con (1 tuổi và 5 tuổi) được cách ly tại nhà riêng.

Chiều cùng ngày và sáng hôm sau, tin xấu ập đến khi vợ anh, cùng người giúp việc có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

"Lúc nhận tin tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ đến những người còn lại trong gia đình sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Trong 9 thành viên thì có con nhỏ khiến tôi càng lo lắng hơn", anh Thống chia sẻ.

Anh Thống lưu lại kỷ niệm ngày 2 cha con khi ở bệnh viện.

Sau đó, vợ anh Thống cùng người giúp việc chuyển vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh điều trị, còn hai người con được đưa từ nhà vào khu cách ly với anh.

Trái ngược với sự hồn nhiên của những đứa trẻ, thì tâm trạng anh Thống hết sức lo lắng. Anh theo dõi thông tin, để ý biểu hiện sức khỏe của các thành viên từng phút, từng giờ, lòng anh như lửa đốt.

Đến sáng 26/6, cháu Phát (con trai đầu của anh Thống) bắt đầu cảm thấy mệt, cơ thể uể oải nên gọi cán bộ y tế đến lấy mẫu xét nghiệm. Điều tồi tệ cũng đã đến, khi kết quả của 7 thành viên còn lại đều dương tính với SARS-CoV-2.

"Dù đã chuẩn bị tư tưởng, tâm lý từ trước nhưng tôi vẫn hoang mang. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới" anh Thống chia sẻ.

Cả nhà "đoàn tụ" trong bệnh viện

Sau đó, anh Thống và 6 thành viên trong gia đình được chuyển vào Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh "đoàn tụ" với 2 thành viên đã vào trước đó 10 ngày. Sau đó, cả 9 thành viên trong gia đình anh được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Hà Nội để điều trị.

Anh Thống chia sẻ, quãng thời gian vừa qua đã giúp những thành viên trong gia đình anh hiểu và trân quý hơn nữa sự quý giá của sức khỏe và những giây phút được ở bên gia đình, người thân của mình.

Tại Hà Nội, chị Nhung lúc này dần hồi phục, những người khác cũng chỉ có triệu chứng nhẹ. Còn anh Thống khoảng năm ngày đầu liên tục sốt, chóng mặt, mất vị giác, không thể ăn cơm, chỉ uống sữa.

"Ngoài những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, thì những người lớn cứ ngóng thông tin tình hình sức khỏe của nhau. Ai cũng lo cho những thành viên còn lại. Có thành viên kết quả lúc xét nghiệm lúc thì âm tính, lúc lại dương tính khiến những thành viên còn lại như ngồi trên đống lửa", anh Thống cho biết.

Lâu lâu, anh Thống lại cập nhật tình hình sức khỏe của các thành viên lên mạng xã hội để người thân, bạn bè yên tâm.

"Chúng tôi luôn động viên nhau là phải bình tĩnh, lạc quan để cùng vượt qua dịch bệnh", chị Tăng Thị Nhung chia sẻ thêm.

Chị Nhung cũng cho biết, khi chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Hà Nội cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỏi han ân cần của đội ngũ y bác sĩ.

"Khi biết cả 9 người đều là thành viên trong một gia đình, ai cũng bất ngờ vì đặc biệt. Con gái thứ 3 tròn 10 tuổi của chị cũng đã được tổ chức một buổi sinh nhật đơn giản tại bệnh viện", chị Nhung nói và cho biết đó là một trong những kỷ niệm không thể nào quên được.

"Về nhà thôi con!"

Sau hơn nửa tháng điều trị tại Hà Nội, tình hình sức khỏe của các thành viên trong gia đình đã bắt đầu ổn định và những tin vui liên tiếp đến. Từ ngày 10-20/7, bảy người lần lượt khỏi bệnh và xuất viện, chỉ còn anh Thống cùng con gái thứ tư (5 tuổi) vẫn phải ở lại điều trị.

Khi chỉ có hai bố con, hằng ngày người đàn ông 51 tuổi dậy sớm lấy thuốc, giặt đồ, lấy thức ăn, bón cho con ăn... rồi chụp ảnh lưu lại chút "kỷ niệm", đồng thời gửi về cho mọi người trong gia đình yên tâm.

Quá trình nằm viện, điều trị của gia đình anh Thống được người em gái của anh là chị Lê Na (SN 1982) tổng hợp lại thành cuốn album sống động và nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thích của nhiều người.

9 ngày sau, niềm vui cũng đã đến, anh Thống và cô con gái đã lành bệnh và được trở về nhà. "Về nhà thôi con!", anh Thống nói với con gái, rồi vội vã sắp xếp đồ đạc để lên xe về nhà.

Quãng thời gian cả gia đình "chiến đấu" với virus SARS-CoV-2 là những chuỗi cảm xúc lẫn lộn, đã giúp những thành viên trong gia đình anh hiểu và trân quý hơn nữa sự quý giá của sức khỏe và những giây phút được ở bên gia đình, người thân của mình.

"Sức khỏe và gia đình có lẽ là những điều tuyệt vời và đáng trân quý nhất. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ và người thân, bạn bè đã giúp đỡ, động viên gia đình trong thời gian qua", anh Thống chia sẻ.

Quá trình nằm viện, điều trị của gia đình anh Thống được người em gái của anh là chị Lê Na (SN 1982) tổng hợp lại thành cuốn album sống động và nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thích của nhiều người.

"Tin cả nhà anh trai 9 người "dính" Covid-19 quả là gây sốc. Nhưng bằng cách nào đó, và nhờ những may mắn nào đó gia đình đã vượt qua một cách bình an. Tôi lấy hình ảnh từ Facebook anh chị, các cháu trong những ngày cách ly, điều trị, tổng hợp lại thành cuốn album, để sau này mỗi lần đọc lại, chúng ta lại thấy mình may mắn biết bao", chị Lê Na cho biết.

Xuân Sinh