Hành trình 97 ngày "vượt cửa tử" của bé trai sinh cực non lúc 23 tuần tuổi

Ngày 28/11, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đơn vị này vừa nuôi dưỡng thành công bé trai sinh cực non ở 23 tuần tuổi với trọng lượng chỉ vỏn vẹn 640g.

Bé trai ra viện sau gần 100 ngày chào đời ở 23 tuần tuổi (Ảnh: BV).

Theo BSCK2 Lê Anh Thi, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU), Bệnh viện Hùng Vương, bé H. chào đời lúc 23h20 ngày 21/8 bằng phương pháp sinh thường với cân nặng 640g.

"Với cân nặng này, bé chỉ tương đương một hộp sữa tươi lớn. Cơ thể của trẻ lúc chào đời gần như là một bộ máy sinh học chưa kịp hoàn thiện. Đây là ngưỡng sinh tồn cực kỳ thách thức đối với y học sơ sinh.

Thông thường, một thai kỳ đủ tháng là 37-40 tuần. Ở tuần 23, các cơ quan của bé vẫn còn non nớt và chưa hoàn thiện để thích nghi với cuộc sống bên ngoài tử cung mẹ", bác sĩ Thi nhận định.

Ở giai đoạn này, phổi chưa phát triển đầy đủ, dẫn đến hội chứng suy hô hấp nghiêm trọng, khả năng trao đổi khí rất kém. Vỏ não mỏng manh, nguy cơ chảy máu não rất cao.

Bên cạnh đó, da bé mỏng, không có lớp mỡ dưới da, khiến bé dễ bị mất nhiệt, nhiễm trùng và mất nước nghiêm trọng. Hệ miễn dịch gần như không có khả năng tự vệ, dễ bị nhiễm trùng huyết.

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tình trạng của bé ngay sau sinh vô cùng nguy kịch. Trẻ tím tái, phản xạ kém và trương lực cơ yếu. Đây là dấu hiệu của tình trạng suy hô hấp nặng.

Bé ngay lập tức được hồi sức tích cực bao gồm giữ ấm, hỗ trợ hô hấp bằng đặt nội khí quản và theo dõi sát sao sinh hiệu. Sau những nỗ lực căng thẳng, bé H. đã hồng hào trở lại và được chuyển thẳng đến khoa NICU.

Ngay sau khi nhập NICU, bé được chỉ định thở máy và thực hiện thủ thuật bơm surfactant (một loại thuốc hỗ trợ phổi). Sau khi bơm thuốc, độ bão hòa oxy của bé cải thiện rõ rệt, da hồng hào hơn. Bé H. sau đó được hỗ trợ thở máy xâm lấn và không xâm lấn liên tục trong 73 ngày tiếp theo.

Song song đó, bé trải qua nhiều can thiệp điều trị khác như dùng kháng sinh mạnh để đối phó nguy cơ nhiễm trùng huyết, truyền máu để bổ sung lượng máu mất và sử dụng thuốc vận mạch hỗ trợ tim khi huyết áp xuống thấp.

Đến ngày 17/10, bé gần đạt 1,2kg, dấu mốc cho thấy khả năng sinh tồn ổn định hơn. Bé được chuyển sang khoa Sơ sinh để tiếp tục nuôi dưỡng và phục hồi.

Tại đây, trẻ vẫn còn những cơn tím tái, thở co kéo nhẹ. Đây là dấu hiệu của chức năng hô hấp vẫn còn kém. Bé H. tiếp tục được điều trị kháng sinh, theo dõi sát các cơn ngưng thở và thực hiện vật lý trị liệu hô hấp để tăng cường sức mạnh cơ hô hấp và làm sạch phổi.

Một yếu tố quan trọng giúp bé tiến bộ rõ rệt là phương pháp chăm sóc Kangaroo (da kề da), nuôi ăn bằng sữa mẹ hoàn toàn qua sonde dạ dày. Sau khi tiêu hóa tốt hơn, bé được tập ăn bằng muỗng rồi chuyển sang bú mẹ.

Ngày 26/11 (ngày thứ 97 sau sinh), bé H. đã đạt cân nặng gần 1,8kg, đủ tiêu chuẩn để xuất viện.

Theo bác sĩ Thi, nuôi sống một em bé sinh cực non chỉ mới 23 tuần tuổi là kỳ tích của 3 điều: nghị lực phi thường của chính em bé, tình yêu thương không giới hạn của gia đình và trình độ chuyên môn cùng sự tận tâm tuyệt đối của đội ngũ y bác sĩ.

Đây không chỉ là cột mốc đáng tự hào cho riêng bệnh viện mà còn là một bước tiến lớn, đặt nền móng vững chắc cho khả năng can thiệp và cứu sống trẻ cực non của y học Việt Nam.