Hàng nghìn phụ nữ ở Đồng Tháp được thưởng vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Quang Thuần, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, chính sách này bắt nguồn từ Nghị quyết 26/2021 của HĐND tỉnh Tiền Giang cũ, được triển khai từ năm 2022. Sau khi sáp nhập hai tỉnh, nghị quyết tiếp tục có hiệu lực trên toàn địa bàn Đồng Tháp.

Theo ông Thuần, mức hỗ trợ ban đầu là 1 triệu đồng/người, kinh phí được phân bổ về các địa phương và thực hiện công khai, minh bạch.

Tính đến năm 2025, đã có 13.511 người nhận hỗ trợ, trong đó riêng năm 2025 là 3.919 người. Sở Y tế Đồng Tháp đang tiếp tục tham mưu để nâng mức hỗ trợ này trong thời gian tới, do tỉnh vẫn nằm trong diện có mức sinh thấp.

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Hồ Huệ Thu Hằng trao Giấy khen cho cá nhân sinh đủ 2 con trước 35 tuổi (Ảnh: CTV).

Gần đây, các địa phương cũng tích cực triển khai khen thưởng. Ngày 22/1, UBND phường Cao Lãnh đã tổ chức khen thưởng cho 48 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chính sách dân số, đặc biệt là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Cùng thời điểm, UBND phường Mỹ Ngãi cũng đã khen thưởng cho 15 phụ nữ có thành tích tương tự.

Bà Hồ Huệ Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, nhấn mạnh rằng việc khen thưởng này không chỉ động viên, khích lệ các cặp vợ chồng thực hiện chỉ tiêu sinh đủ 2 con mà còn tác động tích cực đến công tác dân số.

Đồng thời, chính sách này góp phần lan tỏa thông điệp về việc sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, tiến bộ.