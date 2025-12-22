Phụ nữ Đồng Tháp: Lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế, giảm nghèo

Từ những thửa ruộng, vườn cây truyền thống, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, khởi nghiệp sáng tạo, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương và tạo sinh kế ổn định cho hàng nghìn lao động nữ nông thôn.

Một trong những điển hình tiêu biểu là chị Lê Thị Bích Phượng, thành viên Hợp tác xã Tân Hòa Đông (xã Tân Phước 1). Từ vùng đất trồng khóm truyền thống, chị đã tiên phong xây dựng mô hình “trồng khóm sạch và ươm giống sạch” theo tiêu chuẩn VietGAP. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chị Phượng còn mạnh dạn chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm khởi nghiệp của chị em phụ nữ (Ảnh: Hội LHPN xã Tân Phước 2).

Năm 2024, mô hình của chị đạt Giải Nhất cấp huyện và Giải Nhì cấp tỉnh tại Cuộc thi “Ý tưởng khởi sự kinh doanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phát động. Thành công này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ phong trào sản xuất nông nghiệp sạch trong hội viên phụ nữ.

Cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị Hoàng Thị Thu Thảo (xã Vĩnh Bình) đã khẳng định bản lĩnh khởi nghiệp với Dự án Trái cây sấy dẻo. Sau khi đoạt Giải Nhì Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh, chị tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ sấy chân không hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Không dừng lại ở thị trường trong nước, sản phẩm của chị từng bước chinh phục những thị trường khó tính như Nga, Mỹ, Hàn Quốc.

Thực tiễn cho thấy, việc gắn sản xuất với vùng nguyên liệu địa phương không chỉ giúp giải bài toán “được mùa, mất giá” mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Đồng Tháp, tạo việc làm ổn định cho lao động nữ và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Tháp, các cấp Hội đã tập trung hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức về chính sách phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển kinh tế; khơi dậy tinh thần tự tin, phát huy thế mạnh, sở trường để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ được triển khai như: hỗ trợ kiến thức, kỹ năng quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh; lựa chọn, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp khả thi; xây dựng mạng lưới kết nối phụ nữ khởi nghiệp với nhau và với doanh nghiệp để cùng đồng hành, phát triển.

Để nâng cao năng lực quản lý trong kinh tế tập thể, Hội LHPN tỉnh đã triển khai hàng loạt chương trình thiết thực: đào tạo khởi nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, hỗ trợ tín dụng, tư vấn pháp lý, hướng dẫn thương mại điện tử. Nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng tiếp thị, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm được tổ chức, góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động của các hợp tác xã (HTX) do phụ nữ làm chủ.

Song song đó, Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn các HTX xây dựng website, fanpage, livestream bán hàng, kết nối với các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, ShopeeFarm… Nhờ vậy, sản phẩm địa phương không chỉ tiếp cận người tiêu dùng trong tỉnh mà còn vươn ra thị trường cả nước, mở ra hướng đi bền vững cho nhiều hộ phụ nữ thoát nghèo.

Các mô hình như “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, “Phụ nữ liên kết phát triển nông sản sạch”, “Mỗi phụ nữ một ý tưởng khởi nghiệp” đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng, giúp nhiều phụ nữ yếu thế có điều kiện học nghề, tiếp cận vốn vay và khởi sự kinh doanh. Thông qua các dự án sinh kế, phụ nữ nông thôn không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hạt nhân gắn kết cộng đồng, cùng nhau xây dựng thương hiệu sản phẩm quê hương.

Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ hơn 81.000 lượt phụ nữ tiếp cận vốn, đào tạo nghề và kỹ năng quản lý; giúp trên 33.000 phụ nữ nghèo cải thiện đời sống. Đồng thời, 1.055 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp; 294.240 hội viên, phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm và khởi nghiệp; 171 tổ hợp tác, HTX do phụ nữ làm chủ được thành lập, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động nữ, với thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/tháng.

Nhiều sản phẩm OCOP 3-4 sao đã ra đời từ bàn tay và ý chí của phụ nữ Đồng Tháp như: mứt khóm Tân Phước, rượu sen Đồng Tháp, bột rau má, dừa sáp sấy lạnh, bưởi da xanh Đạo Thạnh… Những thương hiệu địa phương này hiện đã có mặt tại các siêu thị, cửa hàng nông sản sạch và sàn thương mại điện tử.

Thực tế khẳng định, khi phụ nữ được trao quyền và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng kinh doanh, họ trở thành lực lượng năng động, sáng tạo, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các HTX do phụ nữ làm chủ đang từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ khép kín, nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho hàng nghìn lao động nữ trên quê hương Đồng Tháp.

Minh Châu