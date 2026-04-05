Hàng nghìn người dân TPHCM tham gia tầm soát sức khỏe miễn phí

Sáng 5/4, TPHCM tổ chức ra quân chương trình khám, tầm soát các bệnh chuyên khoa tại 60 điểm đặt ở trạm y tế xã, phường. Chương trình có sự tham gia của 56 bệnh viện công lập, dự kiến khám và tầm soát sức khỏe miễn phí cho khoảng 16.000 lượt người dân.

Lúc 9h, tại Trung tâm Y tế phường Tăng Nhơn Phú, các lối ra vào phòng khám chật kín người dân chờ đến lượt (Ảnh: Bảo Quyên).

BSCK2 Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú chia sẻ việc TPHCM khám và tầm soát sức khỏe miễn phí cho gần 15 triệu dân ngay trong năm 2026 là một quyết sách rất đúng đắn.

Theo bác sĩ Hải, thực hiện chủ trương hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) của Sở Y tế TPHCM, Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân địa phương, trong hai ngày 4-5/4.

Trong ngày 5/4, Trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú dự kiến khám bệnh cho 300 người dân trong khu vực, chủ yếu là người cao tuổi và có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân được đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm... trước khi tầm soát sức khoẻ chuyên sâu. Trước ngày khám sức khoẻ, các phường kết hợp với tổ phu khố để thông báo rộng rãi đến người dân.

"Tôi nghe thông báo và đi từ 7h để chờ đến lượt khám sức khoẻ. Tôi chỉ có bệnh nền là cao huyết áp nhưng do tuổi cao nên cũng sợ bị các bệnh khác. Hôm nay, được tầm soát các bệnh miễn phí nên tôi cũng an tâm hơn", cô Kim Lan (60 tuổi) chia sẻ.

Việc tổ chức đồng loạt các điểm khám, tầm soát bệnh tại phường, xã thể hiện định hướng đổi mới hoạt động y tế cơ sở - chuyển từ khám bệnh thụ động sang chủ động quản lý sức khỏe người dân của TPHCM. Từ đó, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cộng đồng.

Ngoài ra, cũng trong sáng 5/4, TPHCM tổ chức lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân, diễn ra từ 5h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại buổi lễ, các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, thí điểm ở 3 xã Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên sẽ được ra mắt.

Phát biểu tại lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7/4), ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, để hoạt động này thực sự trở thành động lực thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của cộng đồng, các cấp, các ngành, các đơn vị và mỗi người dân cần cùng quan tâm thực hiện tốt những nội dung trọng tâm.

Người dân phấn khởi khi được tham gia tầm soát sức khỏe miễn phí (Ảnh: Bảo Quyên).

Sở Y tế TPHCM nhận định, thành phố có quy mô gần 15 triệu dân, nên nhiệm vụ trên không chỉ là yêu cầu chuyên môn y tế mà còn là bài toán lớn về năng lực tổ chức, huy động nguồn lực và điều phối toàn hệ thống.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện các điều kiện thực tế, ngành y tế định hướng triển khai theo mô hình "kiềng ba chân" với các nhóm giải pháp bổ trợ lẫn nhau, tạo thành hệ thống bao phủ toàn diện, linh hoạt và hiệu quả, không bỏ sót người dân nào.

Sở Y tế TPHCM kêu gọi người dân tích cực tham gia các điểm khám tầm soát tại địa phương, chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và người có yếu tố nguy cơ.

Việc phát hiện sớm các bệnh lý chuyên khoa sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.