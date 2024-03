Hãng dược Nhật thu hồi sản phẩm gây tổn thương thận: Bộ Y tế cảnh báo

Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có thông tin về việc Công ty Dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản thu hồi một số sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, trong đó có sản phẩm đang được bán tại thị trường Việt Nam.

Qua rà soát dữ liệu đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm, hiện nay Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm/ Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: "Beni-koji choleste-help"; "Naishi-help plus cholesterol"; "Natto-kinase sarasara-tsubu gold" và "Kobayashi Naishi Help 30" của Công ty Dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản.

Công ty Dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản đang thu hồi một số sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng (Ảnh: Getty).

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên, trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/3, hãng dược Kobayashi Pharmaceutical của Nhật Bản đã tổ chức họp báo để thông báo thu hồi sản phẩm, Chủ tịch công ty Akihiro Kobayashi đã cúi đầu xin lỗi công chúng.

Hãng dược này thông báo rằng họ đang tự nguyện thu hồi một dòng thực phẩm bổ sung có chứa gạo lên men beni kōji sau khi có báo cáo về các vấn đề về thận của nhiều người tiêu dùng.

Động thái trên được đưa ra sau khi có báo cáo rằng, ít nhất 13 người mắc bệnh thận sau khi dùng sản phẩm sức khỏe của Kobayashi Pharmaceutical, 6 người trong số đó phải nhập viện và 2 người phải chạy thận.