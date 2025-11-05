Hàn Quốc: Bệnh viện suýt trao nhầm trẻ sơ sinh, ngành y tế ra cảnh báo khẩn

Liên tiếp 2 trường hợp nhầm thẻ nhận dạng cho trẻ sơ sinh đã xảy ra ở Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Unsplash).

Theo thông tin đăng tải trên Chosun, thời gian gần đây, tại Hàn Quốc đã phát hiện 2 trường hợp trẻ sơ sinh suýt bị trao nhầm tại bệnh viện.

Trường hợp đầu tiên, một điều dưỡng tại phòng sinh đã gắn vòng tay nhận dạng của mẹ A. vào con của mẹ B. mà không xác minh danh tính rồi chuyển trẻ đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lỗi này sau đó được phát hiện trong quá trình kiểm tra hệ thống và vòng tay đã được thay thế ngay sau đó.

Tại một bệnh viện khác, khoa gây mê cũng đã gắn nhầm nhãn của mẹ C. vào vòng đeo tay nhận dạng của con mẹ D. Sự việc đã được phát hiện ngay sau đó, đứa trẻ cũng được thay đúng vòng.

Sau sự việc này, Viện Đánh giá và Chứng nhận Cơ sở Y tế Hàn Quốc (KAHF) ban hành “Cảnh báo an toàn bệnh nhân” với chủ đề “Cần xác minh chính xác sản phụ và trẻ sơ sinh khi sinh”.

Viện cảnh báo, sự cố nhầm lẫn khi trao trẻ sơ sinh có thể gây ra tổn thương lớn cho các bà mẹ và gia đình, đồng thời làm suy yếu niềm tin vào các cơ sở y tế. Do đó, sự cẩn trọng đặc biệt của đội ngũ nhân viên y tế là vô cùng cần thiết.

"Việc thiết lập các tiêu chuẩn nhận dạng bệnh nhân trong quá trình sinh nở và xác minh chính xác các tiêu chuẩn này ở mỗi giai đoạn của quy trình là vô cùng quan trọng”, KAHF nhấn mạnh.

Vì vậy, các bệnh viện cần thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra rõ ràng cho từng giai đoạn sinh, đồng thời chuẩn hóa quy trình bằng bảng kiểm để tránh bỏ sót bước nhận dạng. Ngoài ra, viện cũng khuyến khích sử dụng hai chỉ số nhận dạng song song để tăng độ chính xác.