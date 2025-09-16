Hà Nội: Uống nhầm thuốc cai nghiện, cụ bà nguy kịch không thể tự thở

Nữ bệnh nhân cao tuổi được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nghiêm trọng.

Theo BSCKII Phạm Thị Trà Giang – Trưởng khoa Cấp cứu, ê-kíp cấp cứu lập tức đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở.

Sau những can thiệp khẩn trương, bệnh nhân dần tỉnh lại nhưng một biến chứng khó lường xảy ra: cơ hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn liệt, khiến bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Bệnh viện đã phối hợp liên chuyên khoa: khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Thần kinh, khoa Chấn thương Chỉnh hình để tìm nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khi thực hiện xét nghiệm độc chất, bệnh nhân âm tính với heroin, morphin, benzodiazepine. MRI sọ não, cổ, ngực không phát hiện tổn thương, loại trừ chèn ép. Các tình trạng như nhược cơ hô hấp và các bệnh thần kinh cơ hiếm gặp đều bị loại trừ.

Các bác sĩ tiếp tục truy tìm nguyên nhân theo hướng ngộ độc ức chế trung tâm hô hấp.

Mọi giả thuyết rơi vào bế tắc cho đến khi một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé được hé lộ. Bệnh nhân đã uống một chai nước ngọt trong nhà trước đó. Ngay lập tức bệnh viện gửi mẫu xét nghiệm đến Viện Pháp y Quốc gia.

Kết quả cho thấy, chai nước chứa methadone. Đây là thuốc cai nghiện của người cháu trong gia đình.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy, nên không được phát hiện ở các xét nghiệm ban đầu.

Liều lượng duy trì an toàn với người trẻ lại trở thành liều độc chí mạng với cơ thể suy yếu của một cụ bà cao tuổi, gây suy hô hấp và liệt cơ hô hấp nghiêm trọng.

Qua quá trình điều trị, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo:

- Không sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hoặc các vật đựng thực phẩm để chứa các chất độc hại, dù là thuốc, hóa chất tẩy rửa hay bất kỳ thứ gì khác.

- Các loại thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao, cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi.

- Nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có người đang điều trị bệnh hoặc cai nghiện.