Hà Nội: Chùm ca bệnh Times City bùng phát và lan 10 quận huyện như thế nào?

Dân trí Từ "đốm lửa" đầu tiên là gia đình sống tại Park 11, Times City dương tính SARS-CoV-2, đến nay đã có 10 quận huyện ghi nhận bệnh nhân có liên quan đến chùm ca bệnh rất phức tạp này.

Ngày 23/5, Hà Nội phát hiện một học sinh lớp 5 có địa chỉ tại tầng 15, Park 11, Park Hill, Times City (Mai Động, Hoàng Mai) dương tính SARS-CoV-2 (BN5224). Cùng ngày, cả 3 thành viên còn lại trong gia đình là em ruột (BN5237), bố (BN5242) và mẹ (BN5243) cũng đều có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Đến nay, chỉ sau 2 ngày, liên quan đến chùm ca bệnh này đã ghi nhận tổng cộng 26 ca dương tính SARS-CoV-2, trải rộng trên 10 quận huyện.

26 ca Covid-19 chỉ trong 3 ngày

Ca bệnh đầu tiên được phát hiện là bé trai N.V.C. là học sinh của Trường VinSchool. Do nhà trường thông báo sẽ làm xét nghiệm miễn phí cho học sinh của toàn trường theo nhu cầu tự nguyện không bắt buộc, nên gia đình đã đăng ký cho cháu C. đi làm xét nghiệm Covid-19 miễn phí tại Bệnh viện Vinmec. Mặt khác, do đêm 20/5, C. xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C sau đó khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác nên sáng 22/5, trẻ được mẹ cho đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm Covid-19. Sau đó, C. được gia đình cho về quê nội tại An Lão, Hải Phòng chơi. Khoảng 1h30 sáng 23/5, Bệnh viện Vinmec thông báo cháu C. có kết quả xét nghiệm dương tính.

Tòa Park 11, Times City được phong tỏa sau khi ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (Ảnh: Thành Chung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, TTYT quận Hoàng Mai và TTYT quận Long Biên đã lấy tổng cộng 5 mẫu F1 của cháu C. là bố, mẹ, em trai và ông bà ngoại để chuyển lên CDC Hà Nội xét nghiệm. Trong ngày, bố, mẹ và em trai bệnh nhân C. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh này, lực lượng chức năng đã ngay lập tức truy vết và tiến hành xét nghiệm các trường hợp liên quan. Từ đó, liên tiếp phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đặc biệt là tại Công ty T&T, nơi làm việc của BN5243 (người mẹ).

Trong ngày 24/5, Hà Nội ghi nhận liên tiếp 14 ca Covid-19 có liên quan đến chùm ca bệnh tại Times City, trong đó tại Công ty T&T có đến 12 F1 của BN5243 và 1 F1 của BN5316 (BN5316 là F1 của BN5243) dương tính SARS-CoV-2.

Liên tiếp các mẫu bệnh phẩm tại Công ty T&T có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, liên quan đến BN5242 (người bố) cũng đã ghi nhận 1 trường hợp F1 dương tính là người đàn ông sống tại Nhân Chính, Thanh Xuân. Người này có tiếp xúc thường xuyên với BN5242 tại Công ty Sunled và quán Net + Cafe, tiếp xúc lần cuối ngày 22/5.

Đến trưa 25/5, Hà Nội công bố thêm 8 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh Times City và Công ty T&T đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5. Các trường hợp này đều là F1 hoặc F2 của BN5243.

Như vậy, tính đến thời điểm này, chùm ca bệnh tại khu đô thị Times City và Công ty T&T đã có 26 bệnh nhân, trong đó riêng tại Công ty T&T đã phát hiện 20 ca bệnh. Đáng chú ý, các ca bệnh tại Công ty T&T có cả những nhân viên làm khác tầng với BN5243.

Theo thống kê, 26 bệnh nhân này phân bố rải rác ở 10 quận huyện, bao gồm: Hoàng Mai (8), Thanh Xuân (5), Hai Bà Trưng (2), Đống Đa (4), Long Biên (2), Gia Lâm (1), Thanh Trì (1), Bắc Từ Liêm (1), Hà Đông (1), Cầu Giấy (1).

Nhiều khu vực bị phong tỏa/tạm đóng cửa

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T, đã có nhiều khu vực tạm thời bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19.

Ngay trong sáng 23/5, sau khi phát hiện gia đình tại Park11 dương tính SARS-CoV-2, UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã yêu cầu toàn thể cư dân tòa chung cư Park 11 - Park Hill - không rời khỏi tòa nhà kể từ 1h30 ngày 23/5 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 15 tòa Park 11 phải ở trong nhà, không rời khỏi tầng này để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, tòa Park 9 của khu đô thị này cũng đã bị phong tỏa để khoanh vùng, dập dịch do liên quan đến 2 bệnh nhân người Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, Công ty T&T, số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm cũng đã được phong tỏa để thực hiện phun khử khuẩn.

Phong tỏa Công ty T&T (Ảnh: Thành Chung).

Lực lượng chức năng cũng đã lập hàng rào phong tỏa trước sảnh tòa nhà H2, khu đô thị Việt Hưng, ngay sau khi em trai của nam học sinh tại Park 11, đang ở tại đây cùng ông bà ngoại, có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 24/5, Hà Nội tiếp tục phong tỏa 4 chung cư có liên quan đến chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T. Cụ thể, phong tỏa "mềm" 3 tòa nhà ở Goldmark City, Bắc Từ Liêm; phong tỏa tạm thời tòa nhà 17T4 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, từ tầng 1 đến tầng 17 với 123 căn hộ; phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ đơn nguyên 2 của tòa nhà CT1, chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh; phong tỏa tạm thời tại tòa A, phân khu The Zen ở Khu đô thị Gamuda Gardens (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai).

Tối 24/5, Siêu thị Big C cũng được tạm thời đóng cửa để tiến hành phun khử khuẩn và truy vết các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh tại Công ty T&T có đến siêu thị này vào ngày 22/5.

UBND quận Hà Đông đã phong tỏa tạm thời chợ Xanh Văn Quán để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Minh Đức).

Sáng 25/5, quận Hà Đông đã lập rào chắn, cử lực lượng chức năng túc trực tại chợ Xanh Văn Quán (phường Phúc La) để phòng, chống dịch Covid-19. Động thái này được thực hiện sau khi UBND quận Hà Đông xác định có ca nghi mắc Covid-19, làm việc tại Công ty T&T, từng đến chợ xanh Văn Quán mua đồ.

Chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T phức tạp, chưa rõ nguồn lây

Theo báo cáo của Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nêu ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 24/5, chùm ca bệnh xảy ra tại Công ty T&T và tòa nhà Park 11 - Khu đô thị Times City rất phức tạp và chưa rõ nguồn lây.

Ông Hạnh nhận định đây là chùm ca bệnh có nhiều ca mắc liên quan tới các địa điểm có nhiều người làm việc, sinh sống. Việc quản lý các chung cư, các tổ hợp văn phòng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

Trong thời gian tới, Hà Nội có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì thời gian các ca bệnh ở ngoài cộng đồng dài, đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Minh Nhật