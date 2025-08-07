Hà Nội: Bé 1 tuổi co giật, thở máy vì uống tinh dầu đuổi muỗi thảo dược

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp một trẻ nam cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

Theo chia sẻ từ BS Phí Văn Công, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội, bé trai 15 tháng tuổi được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay.

Trước đó, trẻ uống phải dung dịch tinh dầu đuổi muỗi. Qua tìm hiểu, tinh dầu này rất thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi hít hoặc uống phải.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp trẻ nam cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tình trạng của bé diễn tiến nhanh và nghiêm trọng.

Bệnh nhi tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên. Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau. Trẻ đã có nhiều cơn co giật trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt… nhưng bệnh vẫn còn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 4-–72 giờ tới.

Các bác sĩ cảnh báo: “Một số chất hoá học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải.

Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ”.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

- Tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ.

- Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi.

- Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.