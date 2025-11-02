8 người bị ngạt khí trong đêm lũ lớn: Thông tin mới về 4 nạn nhân còn lại

Ngày 2/11, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết đang dốc hết sức để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây vào ngày 28/10.

Bốn người được cấp cứu tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng 2 con gái là N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi).

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm hỏi người bị nạn trong vụ ngạt khí máy phát điện (Ảnh: A Núi).

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết 2 bệnh nhân là vợ chồng ông L. và bà Tr. được điều trị tại đây vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng khá nặng.

Theo bác sĩ Thiện, 2 bệnh nhân đang thở máy, điều trị oxy cao áp một lần mỗi ngày trong liệu trình 14 ngày và lọc máu liên tục. Bệnh nhân đang suy đa tạng, gồm não, thận, tim đều bị tổn thương.

Bệnh viện C Đà Nẵng đang dốc hết sức, hội chẩn mỗi ngày, cập nhật các phương pháp điều trị mới để cứu chữa bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 2 bệnh nhi là N.T.T.Tr. và N.T.T.Th. đã có một số phản xạ cải thiện hơn.

Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết hiện chức năng não của 2 bệnh nhi chưa thể đánh giá toàn diện do đang trong quá trình cai thuốc dần.

Trong đó, bệnh nhi Tr. có tiên lượng và phản xạ tốt hơn. Còn bệnh nhi Th. tiên lượng xấu hơn do đã ngưng tim 2 lần, một lần tại Bệnh viện C và một lần khi chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 28/10, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có 8 người (4 người lớn, 4 trẻ nhỏ) bị ngất xỉu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí khi sử dụng máy phát điện trong lúc khu vực mất điện vì mưa bão.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng có báo cáo công tác cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý y tế đối với 8 nạn nhân.

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm cấp cứu đã huy động 4 ê kíp cấp cứu gồm xe cấp cứu, nhân viên y tế khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ các bệnh viện.

Thông tin ghi nhận ban đầu, có 8 nạn nhân, trong đó 4 trường hợp tử vong. Ba người tử vong ngoại viện, một trường hợp cấp cứu không thành công.

Chẩn đoán ban đầu tại cơ sở điều trị cho thấy các nạn nhân liên quan đến ngộ độc khí.

Các bệnh viện đang tích cực hội chẩn, ưu tiên nguồn lực, thực hiện các biện pháp y tế tích cực để cấp cứu, điều trị bệnh nhân còn lại.