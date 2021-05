Hà Nam: Thêm 2 ca dương tính với SARS-Cov-2, 1 trường hợp nghi ngờ

Dân trí Tính đến sáng ngày 30/4, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thêm 2 ca dương tính với SARS-Cov-2, đều là F1 của BN2899 và 1 trường hợp nghi ngờ đang được làm lại xét nghiệm.

Sáng ngày 30/4, thông tin với PV Dân trí, ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam xác nhận, sáng ngày 30/4, Hà Nam có thêm 2 ca dương tính với SARS-Cov-2 và 1 trường hợp nghi ngờ. Tính đến 8h sáng ngày 30/4, Hà Nam đã có 7 ca dương tính với SARS-Cov-2.

Thôn Quan Nhân, nơi sinh sống của gia đình có 5 người mắc Covid-19 đã được cách ly y tế 28 ngày.

Cũng theo ông Khải, 2 trường hợp dương tính mới nhất với SARS-Cov-2 đều là F1 của BN2899, đều quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trường hợp nghi ngờ là bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Trường hợp này sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm lại.

Trong đêm ngày 29/4, ngành y tế Hà Nam đã làm việc xuyên đêm, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 1.068 người của 320 hộ gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Hiện tất cả các mẫu này đang chờ được làm xét nghiệm.

(ảnh: Hà Nam TV)

UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 29/4 về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, phạm vi vùng cách ly bao gồm toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, với tổng số 320 hộ tương ứng 1068 nhân khẩu. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thời gian cách ly là 28 ngày, kể từ 17h ngày 29/4.

Đức Văn