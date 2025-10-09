Gừng có thực sự làm dịu cơn đau dạ dày?

Câu hỏi đặt ra là có cơ sở khoa học nào về công dụng của gừng trong điều trị buồn nôn và các vấn đề dạ dày khác? Thực tế, các loại thực phẩm bổ sung có chứa gừng được xếp hạng là một trong những loại thực phẩm bổ sung bán chạy nhất tại Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Michael Curley, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Dartmouth Hitchcock ở Lebanon, New Hampshire (Mỹ), cho biết chỉ có một vài nghiên cứu tương đối nhỏ trả lời được những câu hỏi đó. Và hầu hết các nghiên cứu đó đều tập trung cụ thể vào vấn đề buồn nôn và nôn.

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy gừng có thể làm dịu triệu chứng buồn nôn, nôn (Ảnh minh họa: Hopkinsmedicine).

Gừng có thể giúp ích như thế nào?

Tiến sĩ Megan Crichton, Đại học Công nghệ Queensland ở Úc, cho biết, gừng chứa hai hợp chất cay nồng - gingerol và shogaol - được cho là có tác dụng làm giảm buồn nôn bằng cách ngăn chặn các đường dẫn liên quan đến buồn nôn trong ruột và não, từ đó ngăn chặn trung tâm gây nôn trong não bị kích hoạt.

Tiến sĩ Keshab Paudel, một dược sĩ và bác sĩ chuyên nghiên cứu về gừng tại Mỹ, cho biết thêm, một số bằng chứng hạn chế cũng cho thấy rằng thực phẩm bổ sung gừng có thể làm giảm các triệu chứng bằng cách tăng tốc độ làm rỗng dạ dày.

TS Crichton cho biết phần lớn các nghiên cứu về gừng và tình trạng buồn nôn đã sử dụng các chất bổ sung có chứa bột rễ gừng khô, điều này đã được chứng minh là giúp giảm buồn nôn ở những người đang mang thai, đang hóa trị hoặc vừa phẫu thuật.

Ví dụ, trong một bài đánh giá các nghiên cứu năm 2025, TS Paudel và các đồng nghiệp của ông phát hiện ra rằng những phụ nữ mang thai tiêu thụ từ 500 đến 1.500mg thực phẩm bổ sung gừng mỗi ngày đã cải thiện các triệu chứng buồn nôn, nhưng họ không nôn ít hơn.

Theo TODAY.com, trong một thử nghiệm lâm sàng năm 2024 với khoảng 100 người đang hóa trị, TS Crichton và các đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng khi những người tham gia tiêu thụ 1.200mg bột gừng mỗi ngày cùng với thức ăn (từ ngày bắt đầu hóa trị và trong 4 ngày sau đó), họ cảm thấy ít buồn nôn hơn so với những bệnh nhân dùng giả dược.

Có rất ít nghiên cứu về cách gừng có thể giúp giảm buồn nôn cấp tính hơn, chẳng hạn như buồn nôn do đau dạ dày, nôn nao hoặc say tàu xe. Và cũng ít thông tin về hiệu quả của gừng đối với các bệnh lý dạ dày khác như khó tiêu hoặc hội chứng ruột kích thích.

Tuy nhiên, một nghiên cứu nhỏ từ năm 2023 đã kết luận rằng nó có thể giúp giảm các triệu chứng của chứng khó tiêu chức năng, một loại khó tiêu mạn tính. Những người tham gia báo cáo rằng tình trạng ợ nóng, đau và nóng rát vùng bụng trên được cải thiện.

Loại nào hiệu quả?

Gừng có nhiều dạng. Bạn có thể ăn sống hoặc làm gia vị, uống với trà hoặc soda, ngậm dưới dạng viên ngậm và nuốt dưới dạng viên nang. Tuy nhiên, có rất ít dữ liệu về việc các dạng khác nhau so sánh như thế nào khi nói đến việc làm dịu dạ dày.

Tiến sĩ Joshua Forman, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế St. Joseph thuộc Đại học Maryland (Mỹ), thường khuyến nghị bệnh nhân bị buồn nôn nên thử dùng thực phẩm bổ sung gừng.

Ông cho biết, chúng cung cấp liều lượng ổn định hơn so với gừng sống hoặc thực phẩm và đồ uống có gừng, và được dung nạp tốt hơn bởi những người không thích vị gừng.

Ông khuyến nghị nên dùng 500mg hai lần một ngày để điều trị buồn nôn do các vấn đề mạn tính, như ốm nghén, hoặc do các bệnh ngắn hạn như đau dạ dày, nôn nao và say tàu xe, mặc dù có ít nghiên cứu về hiệu quả của gừng trong những trường hợp đó.

TS Crichton cho biết thêm, có thể các sản phẩm khác có chứa gừng như bia, trà và kẹo có hương vị gừng cũng có thể giúp giảm buồn nôn, nhưng rất ít nghiên cứu được thực hiện về chúng. Và chúng thường ít cô đặc hơn so với thực phẩm bổ sung, vì vậy bạn có thể phải tiêu thụ nhiều hơn để đạt được hiệu quả tương tự.

Gừng ở bất kỳ dạng nào nhìn chung đều được coi là an toàn, tuy nhiên TS Crichton khuyên những người đang dùng thuốc bao gồm thuốc làm loãng máu, thuốc ức chế miễn dịch và thuốc điều trị huyết áp hoặc tiểu đường nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng gừng thường xuyên.

Mặc dù tác dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm gặp, nhưng mọi người có thể thấy ợ hơi nhiều hơn sau khi tiêu thụ gừng.